幼兒園餵藥引發疑慮 黃立民分析兒童用藥深陷3大困境
新北市立某私立幼兒園老師疑似餵食幼童服用「三級管制藥品」巴比妥一案，甚至已有保母表明，不太願意替家長為幼童吃藥，擔心引起糾紛，各界持續關注兒童用藥安全。台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民說，兒童用藥安全目前面臨三大困境，第ㄧ、兒童不喜歡吃藥，平時餵藥其實不好餵，最好是用糖漿、藥水等製劑，兒童接受度較高，但糖漿製造成本為錠劑的20倍以上，造成許多廠商不願意生產。
其次，兒童藥品健保給付價格過低，兒童一天藥費僅為30元，讓許多基層診所為考量成本，可能多開立錠劑藥物，或是開立成人藥物並減半讓兒童服用。第三、保母或幼稚園、小學老師可能多未接受兒童餵藥的訓練，也可能使兒童服藥順從性受到影響。
黃立民說，針對此三大問題，衛福部健保署應鼓勵廠商多生產糖漿型兒童用藥，並增加兒童用藥給付，並依需求於跨部會合作提供托育員及幼稚園、小學老師兒童餵藥訓練，增進兒童用藥安全。
台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎指出，國內兒童藥品缺乏，包括感冒糖漿、糖水等，許多藥物可能為使用成人藥物，此時可能減半或需要磨粉服用，無形中可能增加藥物汙染的機會，呼籲健保署應鼓勵廠商生產兒童專用的原瓶、原包裝的藥物，並提高健保給付。
衛福部健保署副署長蔡淑鈴說，藥品磨粉確實可能影響藥效，或有些藥品無法磨粉，健保署現已鼓勵廠商多生產兒童用藥，包括兒童糖漿、錠劑，同時已增加藥品給付，保護藥品價格。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言