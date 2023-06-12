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幼兒園餵藥引發疑慮 黃立民分析兒童用藥深陷3大困境

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
黃立民說，兒童用藥安全目前面臨三大困境，政府應著手一一解決。本報資料照片
黃立民說，兒童用藥安全目前面臨三大困境，政府應著手一一解決。本報資料照片

新北市立某私立幼兒園老師疑似餵食幼童服用「三級管制藥品」巴比妥一案，甚至已有保母表明，不太願意替家長為幼童吃藥，擔心引起糾紛，各界持續關注兒童用藥安全。台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民說，兒童用藥安全目前面臨三大困境，第ㄧ、兒童不喜歡吃藥，平時餵藥其實不好餵，最好是用糖漿、藥水等製劑，兒童接受度較高，但糖漿製造成本為錠劑的20倍以上，造成許多廠商不願意生產。

其次，兒童藥品健保給付價格過低，兒童一天藥費僅為30元，讓許多基層診所為考量成本，可能多開立錠劑藥物，或是開立成人藥物並減半讓兒童服用。第三、保母或幼稚園、小學老師可能多未接受兒童餵藥的訓練，也可能使兒童服藥順從性受到影響。

黃立民說，針對此三大問題，衛福部健保署應鼓勵廠商多生產糖漿型兒童用藥，並增加兒童用藥給付，並依需求於跨部會合作提供托育員及幼稚園、小學老師兒童餵藥訓練，增進兒童用藥安全。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎指出，國內兒童藥品缺乏，包括感冒糖漿、糖水等，許多藥物可能為使用成人藥物，此時可能減半或需要磨粉服用，無形中可能增加藥物汙染的機會，呼籲健保署應鼓勵廠商生產兒童專用的原瓶、原包裝的藥物，並提高健保給付。

衛福部健保署副署長蔡淑鈴說，藥品磨粉確實可能影響藥效，或有些藥品無法磨粉，健保署現已鼓勵廠商多生產兒童用藥，包括兒童糖漿、錠劑，同時已增加藥品給付，保護藥品價格。

新北市板橋某私立幼兒園爆發涉嫌對幼兒餵食「巴比妥」藥物。本報資料照片
新北市板橋某私立幼兒園爆發涉嫌對幼兒餵食「巴比妥」藥物。本報資料照片

巴比妥 黃立民

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