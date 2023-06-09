新北餵藥案 黃偉哲暗酸侯友宜：第一時間要處理不能等滅證

新北某私立幼兒園幼童被餵藥事件，台南市長黃偉哲上午表示，萬一發生類似事件，絕對不能夠拖延讓相關證據都消失或是滅證後再去，已指示教育局第一時間前往同一體系加盟園稽查，同時為鼓勵幼兒園裝置監視器，已建立台南市優質幼兒園「裝設監視器認證標章」，對獲得認證標章的幼兒園將提供裝設補助2萬至8萬元。

教育局今天上午針對該教育集團在台南市加盟園進行無預警專案行政稽查，共檢查設立與營運、人事管理及輔導管理三大項，包含師生比、收退費基準、教保人員資格、與醫療機構訂定契約等。

教育局長鄭新輝表示，台南市已建立「有家長委託才可為幼兒服藥」的機制，如違反規定給幼兒服用有害藥品，一律裁處終身不得在幼兒園任教，並立即移送司法偵辦。

黃偉哲表示，每個幼兒都是父母的心頭肉，在聽聞幼兒被餵食含毒品成份的安眠藥事件後，即指示教育局全面盤點檢視現有的幼兒園教保管理機制，務必做到平時預防，有案即查、限期完成及屬實重罰的原則。

教育局說，將以此案為鑑，並依幼兒教育及照顧法相關規定，從預防、處理及處罰三面向，檢視並強化幼兒安全、家長安心的幼兒園管理機制。

台南市公私立幼兒園共588所，今年教育局已配合幼照法的修定，提高對不當管教案件行為人與幼兒園負責人的裁罰基準。對違反規定情節重大的行為人，將處以最高60萬罰鍰，並認定為終身不得任教。

對發生不當管教情節重大的幼兒園，可廢止其設立許可，並處「負責人」6萬以上罰鍰。此外，也在教育局網站設專區，公布違法幼兒園名稱、負責人及行為人姓名、違規事項、罰鍰金額，讓幼兒園知所警惕，並提供家長知的權益。

教育局強調，為強化幼兒園自我管理，教育局已著手規畫並建立幼兒園園長內部自我監控的管理機制，設定重要的風險管理自我檢核指標(如幼兒餵藥、不當管教、身心虐待)，由園長定期自我檢核，以降低內部管理疏漏。