兒科醫師批幼兒園餵藥如下毒 憂老師間「不可說的秘密」

新北市板橋一家幼兒園涉嫌餵孩子吃安眠藥，已在學童身上驗出「巴比妥」的藥物反應，對此中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就在臉書表示這些可能致死的高風險藥物，老師是怎麼輕易取得的？更懷疑或許不只是新北市，台灣其他地方的幼兒園也可能有相同事件。

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」寫道，自己在五天前就於粉專關注這起駭人聽聞的新聞，他說不管是巴比妥或苯二氮平類等，都是管制藥物，連兒科醫師要開立醫囑都得戰戰兢兢，精算劑量和密切監控副作用，但為何幼兒園老師可以輕易取得這種管制藥物？甚至不解為何老師有膽量用在幼童身上，而且新北市教育局接獲通報後延遲數週才介入？

謝宗學批評，這些藥物不是一般的感冒藥，而是可能致死的高風險藥物，「沒有醫師的醫囑擅自給幼童使用，等於是對幼童「下毒」，這是何等嚴重的社會事件」。

他甚至質疑這到底是偶發事件還是冰山一角，又或者是幼兒園老師之間「不可說的秘密」？他擔心不只新北市，該不會台灣其他地方的幼兒園也有發生同樣的下毒事件？謝宗學呼籲隱藏在背後的系統性問題要掀出來解決，「不要讓類似事件再次發生，完全杜絕類似犯罪行為，才是根本解決之道」。