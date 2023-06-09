幼兒園餵藥 8童體內驗出毒物反應 園長等5人交保

新北市板橋區某幼兒園被控讓不聽話的孩子服用含安眠藥成分的「彩虹藥水」，新北市府上月中旬獲報後通報檢警調查，約談趙姓女老師交保兩萬元，擴大清查發現有八名學童體內含有三級管制藥品「巴比妥」微量反應，昨天二度搜索約談，依傷害及妨害幼童發育罪嫌命彭姓女園長及四名老師各以二至五萬元交保。

十七家長提告幼兒園

據了解，目前已有十七名家長對幼兒園提告。新北市教育局昨宣布撤銷這所私幼的立案、六月十二日廢止設立許可，並依違反幼兒教育及照顧法裁罰最高上限十五萬元。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨晚兩度鞠躬道歉。侯友宜說，幼兒園居心叵測的老師對幼兒做出令人痛心的事，讓孩子受到傷害、讓家長不安心，「我為保護孩子不夠周全，深深一鞠躬給大家致歉」，要求教育局、衛生局積極調查，「我一定和孩子跟家長站在一起，對加害者嚴懲不貸，全力捍衛幼兒健康。」

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨二度鞠躬致歉，他表示，保護孩子不夠周全，深深向大家致歉。（中央社）

侯說明新北處理過程

媒體質疑是否偵辦得太晚？侯友宜說，市府接到檢舉後，馬上報請檢察官指揮偵辦，也成立專案小組啟動行政調查，發現不是單一個案，讓他非常難過及自責；只要在新北發生的事都是他的責任，做得不夠好、不夠周全的，「我要在這裡再度給大家深深的一鞠躬」。

吉的堡集團昨在臉書向家長及社會各界道歉，強調儘管事實真相尚待司法釐清，但為避免相關爭議波及一線幼兒園教師，將暫緩並停止與該加盟園品牌及教學合作，並對該幼兒園負責人及事件老師追究法律責任及相關賠償，也將善盡企業社會責任，配合教育局安置學生。

新北地檢署上月十五日接獲警方通報，指板橋某幼兒園的家長指控園長授權老師餵食小孩不明藥物，經帶往醫院檢驗尿液，發現尿中含有安眠鎮靜類的藥物數值。檢方十八日指揮警方搜索幼兒園與趙姓女教師住處，帶回趙女偵訊，交保兩萬元。

檢警勘驗園方監視畫面，新北市府進行個案追蹤並安排檢驗，全員六十七名幼兒有廿八人受檢，有八名幼兒體內呈現「巴比妥」等藥物微量反應，檢警認為有擴大搜索調查必要，昨天搜索幼兒園及彭姓園長、四名老師住處等九處所，查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，傳喚彭等五人到案，命彭女五萬元交保，王姓、徐姓、何姓等老師各以三萬元交保，林姓老師二萬元交保。

彭姓園長未發一語

彭姓女園長由律師陪同步出偵查庭，面對記者提問均未回覆，神情略帶沮喪；徐姓女老師也沒有回應記者的提問，不過徐父聽到媒體詢問「會覺得很無辜嗎」？大聲說「當然無辜」，媒體追問「園長指示餵藥的嗎」？徐父稱「怎麼可能，園長對他們那麼好」，媒體又問「為何會傳出這次事件」？徐父說「不知道」，並澄清跟家長並無糾紛。

徐姓女老師在旁提醒「不要說了」，但徐父仍說，不知為何幼童體內會驗出毒物反應，等待檢方調查。