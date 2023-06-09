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新聞眼／綠借勢猛攻 侯友宜後院失火

聯合報／ 本報記者施鴻基
國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜（左）昨晚在政治大學演講前，為板橋區某幼稚園發生幼童遭老師餵藥事件，兩度鞠躬道歉。記者蘇健忠／攝影
國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜（左）昨晚在政治大學演講前，為板橋區某幼稚園發生幼童遭老師餵藥事件，兩度鞠躬道歉。記者蘇健忠／攝影

新北一家私立幼兒園涉餵安眠藥給孩子，內含三級管制藥品巴比妥，在司法單位和新北市府輕忽下，快速延燒；民進黨推波助瀾定調餵藥案是恩恩案翻版，政治風暴席捲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，侯昨晚也在政大學生抗議聲中兩度鞠躬道歉。

餵藥案駭人聽聞，引發社會集體憤怒，但司法單位和新北市教育局顯然輕忽嚴重程度，檢方在第一時間偵辦時就未全面採檢，教育局也認為僅是私幼個案而不以為意，蝴蝶效應就此展開。

民進黨多名新北市議員昨天在自家群組痛批「幼兒園餵毒案如恩恩案翻版」，顯然是希望提醒支持者「新仇舊恨一次爆發」，讓侯友宜後院失火，無暇他顧，也讓捲入性騷案的民進黨總統參選人、黨主席賴清德得以喘息。

在侯友宜獲國民黨徵召參選總統後，綠營始終揪著「市政荒廢」批評，民進黨性騷案的紅利始終沒有流向侯友宜，市府正該戒慎恐懼嚴陣以待，避免被扯後腿，卻在此時爆出全國矚目的餵藥案，主動送上彈藥給對手。

幼兒園餵藥案當然不是恩恩案翻版，但最後都由市府的過於自信而失控，一向標榜跨局處合作的市府，卻在餵藥案中看不出協同作戰能力，恩恩案沒有造成的傷害很可能會夾帶在餵藥案中出現，讓侯友宜總統路上徒增坎坷。

總統大選畢竟不是地方選舉，如今已讓小雪球滾成大雪球，想要止損不擴大傷害，唯有認真面對處理，和所有家長、民眾站在一起。

巴比妥 侯友宜 恩恩案 幼兒園 賴清德

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