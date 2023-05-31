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新加坡關注弱勢／社區幫助拒學生回校

聯合報／ 記者許珮絨／專題報導
校園限制太多 體制有諸多限制，讓許多輔導教師倍感挫折，拒學生要重返學習狀態並不容易。圖為示意圖，非當事人。記者曾原信／攝影
校園限制太多 體制有諸多限制，讓許多輔導教師倍感挫折，拒學生要重返學習狀態並不容易。圖為示意圖，非當事人。記者曾原信／攝影

為防止學生因情緒、課業壓力等心理問題掉入拒學深淵，星港政府與世界頂大都祭出多種解方，強化校園輔導，提供學生更多支持與協助。

為預防拒學、曠課，新加坡大力強化學校與社區之間的夥伴關係，從二○一八年啟動「提升計畫」，藉由整合企業、自助團體、社會服務等超過五十個民間組織資源，在每個市鎮配備專職協調員，協調員會針對該區各弱勢家庭的情況，提供合適社區援助計畫，協助拒學生回校上課。

在計畫下，新加坡全國一八五所小學皆設立課後照顧中心，中學另有向上專案，加強弱勢學生的學習和情感支持。若已面臨中輟或失學，計畫裡為期十二個月的「增強行動」也提供重返校園或參與職訓輔導，協助青少年找到人生方向。

香港則從補足校內社工人力做起。港府二○一八年起，每年撥款一點三八億港元推行小學「一校一社工」，確保每所公立學校有至少一名具學位專業的註冊社工。已實施相關政策二十年的中學，二○一九年起升級為「一校兩社工」，增加人力有望推動更多預防措施，不用等到學生情緒問題浮現才處理。

美國頂大生心理狀態惡化同樣引起高度關注。哈佛大學於二○二二年十月發起「我們都是人」倡議，強調學業成就不應以犧牲心理健康為代價。心理諮詢和健康服務中心展開兩大項目，一是與遠端健康公司TimelyMD合作打造線上診療室，學生每學年可免費參加十二次線上療程或諮詢服務；二是成立專責團隊，不僅能更快回應尋求幫助的學生，也讓校園臨床醫師能額外騰出約一四五○小時進行病患照護工作。

拒學 新加坡 香港

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