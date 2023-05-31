自學風潮 學校和學習可以脫鉤

「實驗教育三法」二○一四年實施後，台灣高中小學生有更多學習新選擇，成為拒學生的一線曙光。教育部統計，全台選擇非學校型態實驗教育的高中小學生人數從一○三學年度的二八二三人，增加到一一○學年的九六八○人，增加二點四三倍。其中在家自學（個人實驗教育）人數連年增加，從一○三學年度的一三二二人增加到一一○學年的三七四九人，成長一點八四倍。

紙筆測驗多 削弱學習動機

保障教育選擇權聯盟總召集人陳怡光表示，近年愈來愈多高中生主動申請自學，他們像戳破國王新衣的孩子，「看透學校和學習可以脫鉤」，既然有專長、有興趣，自然不會壓抑自己配合學校的進度和內容。

學校的傳統教學方式，也不再吸引新世代的目光。台大國企系名譽教授李吉仁表示，對Ｚ世代來說，知識可以從網路取得，老師的上對下傳授知識不吸引人，大量紙筆測驗更加速削弱學生學習動機，教學法若未調整，不快樂的學生增加，離開體制的學生就會變多。

解決問題 人該學習提問

在企業眼裡，毅然離開學校的拒學和自學生，都是未來世界需要的人才。Google台灣前董事總經理簡立峰表示，台灣過去的學校教育就像罐頭工廠，在高壓教學方式下，培養出善於回答老師問題、卻不敢主動提問的學生，和老師想法差異最大、常發問而被視為叛逆的學生反被推到體制外，「但這些人很可能是改變世界的人」。

簡立峰指出，隨ＡＩ技術演進，ＡＩ將能解決多數問題，人類更該學習提問和驗證實作。學校的學習環境要從追求正確解答，轉向為尋找專長的過程。只要學生找到興趣、燃起學習動機，未來就不用擔心被ＡＩ取代，還可以在各領域善用ＡＩ工具，讓ＡＩ解決問題。

拒學轉自學 需要更多支援

自學做為學習新趨勢，拒學生和其家長目前仍需要許多支持才能走得順暢。陳怡光指出，有具體教育理念和學習目標，自學路會相對順利，但拒學生家長經常是走投無路才讓小孩申請自學，對教學、未來沒想法，無助感重，自學路會走得較辛苦。

陳怡光建議，國中小家長在協助孩子申請自學以前，應盤點資源能否支撐自學的負擔，例如親子間的學習目標是否一致、學習資源是否充足、是否了解孩子能力所及等，其中一環沒有對焦，就難發揮預期學習成效。

高雄市岡山國中校長徐東弘表示，對多數學校輔導體系、拒學生家長來說，拒學轉自學仍是很陌生的解方，建議教育部或地方教育局處開設自學資源專區，讓家長可以找到經認證的自學團體資源，協助拒學生重返學習狀態。