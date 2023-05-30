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家有自學生 陪他走過生命挫折

聯合報／ 記者游昊耘／專題報導

面對拒學生，家長可以是壓垮孩子的最後一根稻草，也可以是陪伴孩子重拾學習信心的避風港。Only實驗教育機構創辦人蕭典義建議，拒學生家長要盡量順勢而為，切忌將學歷當成一切，當下最重要的是陪伴孩子走過生命挫折，不要強迫他回校念書，等孩子情緒穩定，就有機會恢復學習狀態。

彰化縣學生輔導諮商中心社工師朱柔慈表示，高社經家長第一時間常難以接受孩子拒學，認為「自己那麼優秀，為何孩子會這樣？」容易強迫孩子重返學校，造成更嚴重的拒學反抗。

台中市長億高中國中部輔導老師賴瑋歆表示，過度保護不管教、無資源完全放任是兩種最容易陷入困境的家長類型。有些家長有管教能力，卻對孩子的要求百依百順；也有些家長是無資源管教、孩子被完全放棄，兩者皆不利於重返學習狀態。

中部某國中今年出現兩位窩居生，一位只有國一入學出現幾天，接著消失到國三；另一位去年九月入學至今都未出現。該校校長表示，輔導老師只能建議家長申請在家自學，倘若家庭無資源申請、學生心中的結打不開，學校也只能消極應對。

小函（化名）從小五開始拒學，國中狀況反覆，高中決定自學。小函爸爸是科技業高層，他曾帶小函尋遍各大心理師，最終接受小函的高敏感性格，不再說服孩子回到體制。他建議拒學生家長自己也要找到支持系統，「要哭大家一起哭，孩子平安就好」。

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