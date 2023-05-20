蔡今發表就職7周年談話 在野批政見跳票

蔡英文總統今天就任七周年，上午九點將於總統府內舉行記者會發表談話，並接受媒體提問。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，蔡政府施政滿意度始終維持在五成左右，相較前總統馬英九卸任前滿意度僅剩百分之九，是難得的施政成績。在野黨則盤點蔡政府政見跳票，認其施政表現違背誠信正直清廉，對台灣政治環境影響深遠。

國民黨立委江啟臣成立的啟思民本基金會昨公布民調指出，蔡總統在青年低薪、居住正義、能源政策、貧富差距、出生率低、國家負債上的施政表現不滿意度都將近七成。蔡總統對青年的政見承諾全數跳票，副總統賴清德這七年從行政院長當到副總統，很難切割。

民眾黨團盤點，蔡政府上任以來成立卅多個國家隊、十個專案辦公室，疊床架屋成效不彰；中央政策荒腔走板，導致台灣深陷「產業不充實、交通不安全、世代不正義、財政不節流、民生不經濟、外交不穩定、詐騙不根絕、防疫不健全」等八大問題。

時代力量黨主席王婉諭表示，檢視蔡政府整體施政表現，缺乏健全執政心態，未能堅定踩穩誠信、正直和清廉的基本價值，留給台灣社會負面遺產，尤其是在公共政策上給予不良示範，讓民眾對政治冷感、價值混亂，比起執政不力，更是對台灣的政治環境影響深遠。

總統府發言人林聿禪表示，總統今天談話，將感謝國人團結和執政團隊努力，七年的累積重新定義台灣，也讓世界重新看見台灣。林聿禪說，蔡總統也將闡述台灣在全球供應鏈及國際區域局勢的關鍵位置，並將說明執政團隊未來的努力目標，將提出更多行動及作為，打造一個更好的台灣。