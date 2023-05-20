連開庭都沒被通知 被害家屬嘆：一絲尊嚴都沒有

司法天秤向被告傾斜、被害人被忽視是一大民怨，司改國是會議曾決議要讓被害人適時掌握訴訟資訊，但最高法院日前就八年前西門町雙屍命案凶手陳福祥開庭辯論後改判無期徒刑，令兩名死者母親錯愕的是，事先沒接獲任何開庭通知，被害家屬感慨：連一絲尊嚴都沒有。

司改會議結束後，「小燈泡」案開庭，母親王婉諭未被告知凶手延押庭期，批司改「沒有尊重被害人的心」，高院緊急開庭補救，但相關情況仍一再發生。

陳福祥八年前在峨眉停車場十分鐘持槍殺死蔡宗育、蔡鎧陽二人，歷審五度判死，蔡鎧陽母親楊翠娥從一審起，每一庭都從台中到台北旁聽，未料陳福祥在最高法院就死刑開辯論庭時，「自己竟然沒跑到終點」。她痛批最高法院於理或許站得住腳，但她壓根不知道開庭訊息，嚥不下這口氣。

高雄一位曾獲特殊優良教師師鐸獎的女教師八年半前被男子劉志明隨機強盜、性侵殺害，一審至更三審都判劉死刑，案件進入更四審，高雄高分院日前開庭時，劉的律師黃致豪希望再送其他單位鑑定劉行凶的精神狀態，女教師丈夫張介能當庭直言，法院曾送高雄榮總、凱旋醫院鑑定過，到底還要再鑑定多少次，言語透露對司法的無奈。

張介能說，官司走到現在，他怕孩子面對官司，獨自扛下壓力，身心被折磨，對方害他「家破人亡」，律師還在爭辯鑑定單位行不行，「為什麼台灣司法對加害人這麼優厚」。

湯景華縱火燒死六人，律師謝智潔受委任被害人家屬律師，但她於最高法院當庭遞狀聲請為告訴代理人時，法官拒絕，她只能脫下律師袍坐在旁聽席，事後再向收文室遞狀。家屬也只能坐「旁聽席」。

謝智潔認為被害家屬在一、二審時，法院多能體諒並給予發聲機會，但案件上訴最高法院時，家屬的聲音卻消失了，「這是不公平的事」。她說，最高法院是第三審、法律審，被告有權利在法庭陳述「無關法律」的意見，為何被害人家屬沒有講話的機會、甚至連開庭時間都未告知家屬？

謝智潔認為最高法院固沒有違法，卻欠缺人性和溫度，為何人民長期以來不滿司法，一大原因是法院的「態度」，多一些體諒、同理，會讓承受煎熬的被害人家屬好過一點。