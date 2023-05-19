【即時短評】侯友宜直搗綠營「本命區」 打什麼盤算？

新北市長侯友宜明天直搗新北綠營「本命區」三重參加「董事長開講」活動，被視為參選總統行程起手式，侯友宜看似迎難而上，但去年選舉在三重獲得壓倒性勝利，這次若能延續過去選戰「藍綠通吃」氣勢，甚至打破典型非藍即綠的總統參選人形象，或許是未來勝選密碼。

去年九合一選舉，侯友宜以45萬餘票之差擊敗如今的總統府秘書長林佳龍，綠營本命區三重、蘆洲和新莊侯都獲大勝，三重拿下10萬2421票，得票率56%，蘆洲和新莊也都超過55%，導致民進黨在新北29區全面潰敗。

當時侯友宜深入三重車掃時，許多民眾爭相走出街道揮手支持，在深綠區獲盛大歡迎，讓許多侯幕僚直言「雞皮疙瘩」，畢竟在九合一選舉前，即使民進黨全台潰敗，綠營也從未丟過三重。

但這次總統選戰，若民眾黨主席柯文哲堅持參選，「藍白合」破局下，民進黨參選人賴清德只要鞏固基本盤，侯友宜選情就顯得艱困，總統選舉的第一場造勢選在三重，侯陣營的盤算是，延續侯非藍綠的典型形象，複製去年大選，在藍營艱困選區逆流而上、爭取破口，打響這一戰。

綠營雖堅持，造勢場地在三重綜合體體育館，場地不大，人不會太多，客群主要應都是偏藍選民，只是在深綠選區召喚深藍選民；但侯陣營強調，選民只認人，哪有什麼藍綠，所謂的綠營票倉、本命區，都是外界畫分的結果，侯友宜在新北的建設也從來沒有在分藍綠。

侯友宜的想法或許沒有太複雜，三重是他早年北漂的落腳地之一，聚集許多中南部北漂的鄉親，對他來說，回三重等於回老家，他常把「新北是台灣縮影」掛在嘴邊，首發行程能否將支持度順利擴散到中南部、走出新北？見微知著，恐怕也是這場選戰縮影。