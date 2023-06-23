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冷眼集／禮讓行人決策粗糙 交部專業何在？

聯合報／ 本報記者周湘芸邱瓊玉
交通部長王國材。聯合報系資料照片
交通部長王國材。聯合報系資料照片

我國交通死傷數據居高不下，道安政策失靈，導致民怨沸騰，各單位去年起陸續推出相應對策，不過時隔半年，仍未見明顯成效，各地行人事故仍層出不窮。交通部急補破網，修法提高不禮讓行人的罰則，但執法標準交由警政署訂定，相關道路工程配套也未跟上，不禁讓人質疑交通部的專業何在？

為強化行人環境，交通部修正「道路交通管理處罰條例」，到了執法界定卻又交給警政署，同一個議題，不同單位各自為政。對於如何改善交通環境，交通部更是完全沒有中心思想可言，最典型的例子就是，先前有立委稱檢舉魔人太多，交通部就修法限縮民眾交通檢舉項目；實施沒多久，又因被批行人地獄，交通部再修法放寬檢舉項目，風向怎麼吹就往哪裡倒，讓民粹凌駕在專業之上，難怪行人地獄惡名難以被洗刷。

對於政策一夕轉彎，交通部長王國材否認有來自高層的關切，稱是來自他的專業判斷。但諷刺的是，強化執法的標準早在兩個多月前就由交通部及警政署開會達成共識，當時交通部對於警政署的提案「沒意見」，如今看到民怨沸騰，交通部瞬間又展現「專業判斷」決定暫緩，令人不禁想問，兩個多月前，交通部的專業去哪了呢？這項政策不論是決定「做」與「不做」，都是非常粗糙的決策品質。

翻轉交通環境要靠工程、教育、執法多管齊下，無論是專家學者，還是路權團體，都長年疾呼應優先改善道路工程，但上從中央，下到地方，改善進度牛步。尤其交通部更是長期怠忽自身責任，從不肯好好地全面檢視現行交通道路環境，永遠只想透過嚴刑峻法解決問題，這種鋸箭法的做法與行政怠惰，當然不可能對症下藥，也注定台灣永遠走不出行人地獄。

交通部長 行人地獄 王國材 路權

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