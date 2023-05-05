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im.B吸金25億 首腦等8人聲押禁見

聯合報／ 記者廖炳棋蔣永佑／台北報導
網路借貸媒合平台im.B爆吸金廿五億元，檢警在宜蘭逮捕負責人曾國緯（圖中）及其女友、同夥共八人。記者廖炳棋／攝影
網路借貸媒合平台im.B爆吸金廿五億元，檢警在宜蘭逮捕負責人曾國緯（圖中）及其女友、同夥共八人。記者廖炳棋／攝影

網路借貸媒合平台im.B爆出吸金詐騙，刑事局搜索拘提有四海幫背景的負責人曾國緯（本名曾耀峯），台北地檢署訊後認為，曾男以老鼠會模式吸金至少廿五億元，昨依違反銀行法等罪聲押禁見曾男父子檔共八人，持續追查金流。

同案聲押包括曾國緯父親曾明祥、女友張淑芬、公司協理顏妙真、營運處長洪郁璿、發言人黃繼億、財務主管潘志亮，業務主管詹皇凱。

據調查，曾國緯（五十歲）過去是四海幫海鐵堂成員，二○一五年成立台灣金融科技公司後，再成立網路借貸媒合平台im.B，媒介無法向銀行借錢的企業，以土地抵押設定或票貼借錢，再透過平台將債權賣給投資人。

網路借貸媒合平台im.B爆吸金廿五億元，檢警在宜蘭逮捕負責人曾國緯及其女友、同夥共八人，並查扣藏匿的名牌包（圖）、名貴洋酒，還有銅雕藝術品。記者廖炳棋／攝影
網路借貸媒合平台im.B爆吸金廿五億元，檢警在宜蘭逮捕負責人曾國緯及其女友、同夥共八人，並查扣藏匿的名牌包（圖）、名貴洋酒，還有銅雕藝術品。記者廖炳棋／攝影

im.B透過網路行銷，宣稱認購債權投報率達百分之五到八，並由台灣金融科技公司支付利息，不少民眾拿錢投資，最後發現是場騙局。

二○一九年起，曾國緯因挪用投資款投資失利，導致應付給投資人的利息出現缺口，為補足資金漏洞，偽造不實的高報酬假債權案件騙民眾投資，再拿資金填補缺口。

今年四月初，im.B強迫投資人展延拿回本息，之後又稱本金無法拿回、只能暫時先領息，透過左手發行「假標」，右手拉高利息方式，拖延東窗事發的時間。

曾國緯與張淑芬將現金、藝術品、名牌包，轉移到宜蘭一處租屋處藏匿，兩人也在宜蘭飯店四處躲藏。警方搜索起獲現金三百萬元、各式名牌包、名牌箱四十八個、名酒二十二箱、銅雕藝術品三件、還有教戰手冊等證物。

曾國緯和女友生活豪奢，原本居住豪宅，起獲愛馬仕康康包，一個要價逾一三○萬元，還有好幾個超過百萬元或近百萬元的包包。

吸金 詐騙

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