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總質詢風波韓國瑜今邀3黨團總召協商

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷劉宛琳林銘翰／台北報導
民進黨立委郭國文（右起）、洪申翰、邱志偉等人日前批評立法院長韓國瑜（左）剝奪質詢權，並直奔院長室理論。本報資料照片
民進黨立委郭國文（右起）、洪申翰、邱志偉等人日前批評立法院長韓國瑜（左）剝奪質詢權，並直奔院長室理論。本報資料照片

立法院上周五總質詢風波延燒，立委爭論出錯源頭，立法院長韓國瑜今將召集三位黨團總召協商，朝野立委卻持續叫陣。民進黨團幹事長吳思瑤昨批評「沒有遲到的立委，只有早退的院長」，立委都是依據議事處事先通知的時間，按表操課，依序等候，何錯之有？國民黨立委翁曉玲則認為，此事件有警示意味，未來立委都會更謹慎。

立法院會上周五總質詢，因多名要質詢的立委未到場，韓國瑜逐一唱名三次後，宣布院會休息，遭民進黨立委抗議剝奪質詢權，藍白立委則力挺韓。韓國瑜日前致電三黨黨鞭，訂於今天上午先交換意見，再決定是否召集正式黨團協商。當天臨時改為書面質詢的民進黨立委陳亭妃說，將參加今天協商，不容韓國瑜、議事人員、國民黨立委任意混淆視聽。

翁曉玲指出，立法院議事規則規定得相當清楚，三次唱名未到，就會輪下一位，陳亭妃臨時更改為書面，此事實在不宜怪罪韓國瑜；過去確實有些慣例，但並非好習慣，韓透過這次事件樹立國會典範，使未來所有登記質詢的立委戰戰兢兢，她相當肯定韓國瑜的做法。

翁曉玲說，民進黨團總召柯建銘提到過去國會的習慣，但不好的，就要改進，如果立法院都不會改變，又何談新氣象、新作風？相信所有立委未來在院會時，皆會更加謹慎。

柯建銘昨天說，大家不是在講國會改革嗎？韓國瑜和議事人員的錯誤要檢討改進，當然是國會改革。吳思瑤也說，總質詢被迫停擺，前無古人、後無來者，深感遺憾，也期待檢討精進；她也質疑，韓國瑜不理會立法院秘書長周萬來再三勸阻，執意「跳號快轉」，直接沒收立委珍貴的質詢權，大有問題。

民眾黨立委林國成說，陳亭妃改為書面質詢，國民黨立委羅明才接著被唱名，韓國瑜這樣做沒有錯，只要台下有立委阻止唱名，或提醒院會先休息十分鐘，問題自然就能解決；事情發生就發生了，不需要指責韓國瑜，也不要認為有陰謀論，若朝野今協商有共識，「立委的質詢權，該補的就補」。

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