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藍委提案…官員回答不實 最重擬關3年

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
國民黨立法院黨團內部將討論重大優先法案，目前將國會改革、司法改革等列為重點。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團內部將討論重大優先法案，目前將國會改革、司法改革等列為重點。圖／聯合報系資料照片

本屆立法院熱門提案，聚焦人工生殖法與國會改革相關法案。針對國會改革，國民黨立院黨團本周將提版本；立委版本包括受質詢官員回答不實處以罰鍰，情節重大者移送司法機關，擬最重關三年。國民黨團今天將於黨團大會進一步討論。

國民黨團本周將提出的國會改革法案部分，聚焦藐視國會之罰則、國情報告常態化。國民黨立委吳宗憲等人提案修正立法院職權行使法第廿五條，只要有虛偽陳述、未經立院同意缺席者，由主席或質詢委員提議，出席委員二人以上連署或附議，經院會決定，處二萬元至十萬元以下罰鍰或移送監察院；情節重大者移送司法機關，可處三年以下有期徒刑或卅萬元以下罰金。

吳宗憲表示，只要官員不要拿不實資料，就不用擔心有被移送司法機關的疑慮；且並非立委覺得官員有罪就要被判刑。

國情報告常態化部分，立委翁曉玲等人提案修正立法院職權行使法第十五條，明定總統例行性與非例行性國情報告之責，包括立法院應於每年集會時邀請總統至立法院進行國情報告，總統不得拒絕。

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