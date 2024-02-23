議員公費助理調薪 朝野有共識

地方民代公費助理待遇廿四年未調整，台北市議會、不分黨派立委昨天聯手向立法院長韓國瑜請託，希望立院協助「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修法，將現行公費助理薪資補助費用總額，直轄市議員由每月廿四萬元提高至卅六萬元，其他縣市議員則由八萬元提高至十六萬元；韓國瑜則回應，完全認同此修法，期望本會期解決此問題。

台北市議會正副議長戴錫欽、葉林傳昨率領跨黨派議員拜會韓國瑜，戴錫欽在閉門會議中，當場提出說帖表示，過去廿四年來，基本工資調漲七次，共調漲百分之七十三、軍公教調整六次，調整超過百分之十八、消費者物價指數超過百分之卅，但議員助理經費廿四萬元從未調整，非常不公平。

北市議會說帖則指出，建請立法院修法提高公費助理補助總費額；刪除聘用公費助理人數上限及每人每月支領額上限；明定得聘用部分時間工作之公費助理與各議會得編列經費支應公費助理適用勞基法規定的具體項目和金額；此外相關補助費用並得比照軍公教人員待遇通案調整比例予以調整，以保障助理勞動權益。

國民黨立委王鴻薇也提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，內容與北市議會提出的修法說帖一致。

昨天不分黨派的北市八位立委全數與會，八人都贊同北市與王鴻薇的修法方向。王鴻薇表示，她擔任過十六年市議員，助理付出與辛勞，她相當清楚；相較軍公教薪資歷經多次調整，議員助理費一毛都沒增加，早就難以應付物價上漲。

民進黨立委吳思瑤說，任何一個行業廿四年未調漲薪資，怎麼想都不合理。昨不分黨派議員、立委都與會，凸顯大家對這項修法的重視，不論將來行政院有無對案，朝野只要有共識就能推動，也開啟朝野合作的契機。

民眾黨立委林國成說，每月廿四萬元的補助總額明顯不足，他支持修法提高，且應全國各縣市都適用。

韓國瑜則在會中表示，對於助理低薪處境非常感同身受，也完全認同此修法議題，並感謝市議會代表及立法委員跨黨派的關注，期許大家集思廣益，期望此會期加速一起解決此問題，讓公費助理制度更加完善。