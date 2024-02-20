藍白合有譜？ 柯文哲爆兩黨團安排飯局 將建立溝通管道

立法院今天開議，民眾黨團提案要求明天加開院會進行食安專報，國民黨團總召傅崐萁則說支持民眾黨團提案。外界關注，此舉是否代表藍白合作有譜，民眾黨主席柯文哲今天受訪自爆，藍白間還是要建立聯絡管道，國民黨團三長與民眾黨團三長已安排飯局，他會親自參加，彼此互相認識。

民眾黨團今天提案，明天加開院會進行食安專報，希望得到藍綠黨團支持；國民黨團一度提案，主張今天陳建仁進行施政報告前，先進行食安專報，但後來又撤案；傅崐萁表態，國民黨團支持民眾黨團提案。

柯文哲每周二、五早上7時30分固定立院民眾黨團辦公室與8名立委開會，討論立法院攻防、動態、輿情等事項，面對國民黨團今天主動撤銷提案，改支持民眾黨團提案，是否代表未來藍白合作有譜？柯文哲結束會議後受訪表示，每次要問都繞來繞去，還是要建立彼此聯絡管道。

柯文哲自爆，民眾黨團三長與國民黨團三長已安排飯局，希望彼此認識，有問題能夠彼此溝通，會比較有效率，由於是第一次，他會親自參加，往後則交由黨團自行討論。

有媒體人建議柯文哲不要一直到黨團開會，應該下鄉long stay，柯文哲表示，以後會到各縣市常駐，要做的事情很多，黨團的事務就交給他們自己處理。