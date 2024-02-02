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新科立委報到 謝龍介撐「賴清德傘」

聯合報／ 記者林銘翰歐陽良盈／台北報導
第十一屆立法委員昨天報到就職，國民黨立委謝龍介撐起「陰晴兩用傘」，上頭印有總統當選人賴清德的頭像，並寫著「一生監督你一人」、「小弟一定追得到」等字眼。記者林伯東／攝影
第十一屆立法委員昨天報到就職，國民黨立委謝龍介撐起「陰晴兩用傘」，上頭印有總統當選人賴清德的頭像，並寫著「一生監督你一人」、「小弟一定追得到」等字眼。記者林伯東／攝影

第十一屆立法委員昨天報到，多名立委上演花絮橋段，國民黨平地原住民立委黃仁拔得頭籌，成為完成報到的第一人，他前天晚間就搶先到立法院，甚至在媒體聯訪區域的背板上方簽名，黃仁昨天受訪時表示，「我以為是新科立委簽名的地方，我誤會了」。

立法院昨天上午八時開始報到，前幾名 完成報到的立委，分別為國民黨立委黃仁、盧縣一、民進黨立委楊曜、陳俊宇郭國文鍾佳濱張宏陸李昆澤吳思瑤，吳思瑤還笑著對媒體說，她要把紅毯留給未來的婚紗。

國民黨立委謝龍介昨天走紅毯，拿出印有與民進黨總統當選人賴清德照片的粉紅傘，延續他與賴清德在台南的「愛恨情仇」，上頭還寫著「一生監督你一人，是真愛」，成為紅毯焦點之一。

民進黨立委郭昱晴過去主演戲劇「麻辣鮮師」爆紅，昨天邀請在劇中飾演「黃主任」的葉民志走紅毯。葉民志說，看到這樣的陣仗很緊張，還開玩笑說第一天到立法院上班，「來實習看適不適合」。

國民黨立委徐欣瑩則是在前國會政黨聯盟主席「悟覺妙天禪師」的陪同下走紅毯進入議場。徐欣瑩過去被視為「妙天大弟子」，昨師徒倆一起走紅毯也引發關注。

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