快訊

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

中央有沒有照顧宜蘭？藍掛看板批不顧漁民 綠回擊沒做功課

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民進黨總統參選人賴清德、宜蘭立委參選人陳俊宇聯合競總青年部今開記者會，批國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷稱「政府忽視宜蘭、不照顧漁民」是沒做功課、無心縣政。圖／陳俊宇競辦提供
民進黨總統參選人賴清德、宜蘭立委參選人陳俊宇聯合競總青年部今開記者會，批國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷稱「政府忽視宜蘭、不照顧漁民」是沒做功課、無心縣政。圖／陳俊宇競辦提供

宜蘭立委選戰藍綠交火猛烈，國民黨立委參選人黃琤婷指宜蘭爭取建設常被忽視，團隊近日掛起「政府不顧漁民權益」看板；綠營回擊，行政院多次承諾未來投入近7000億元建設在宜蘭，花費2.5億元新建南方澳第一拍賣魚市場，黃的批評是不了解縣政。

黃琤婷月前公布政見，擬推動宜蘭建設發展條例10年300億元預算，指出宜蘭「不東不北」，爭取東部預算時被畫為北部，北部規畫建設又常漏掉宜蘭，民進黨立委也沒有積極爭取，導致宜蘭經常被遺忘或忽略；近日，競選團隊也在蘇澳鎮等地掛上「政府不顧漁民權益，由漁民子弟琤婷顧」的看板。

農業部漁業署日前在臉書粉專發文，表示持續關心投入各地漁業建設，以南方澳漁港為例，2016年後投入3倍漁港設施建設9.3億元，包含4.5億元改建深水碼頭、增設岸水電設施，以及2.5億元新建一拍魚市場，加上2億元改善南寧魚市場等等，請政治人物勿汙衊政府對漁民的照顧。

民進黨總統參選人賴清德、宜蘭立委參選人陳俊宇聯合競總青年部今開記者會，專員李翊銍說，立委陳歐珀近年為宜蘭爭取到北宜高鐵、鐵路高架化、台62線延伸等工程，行政院前院長蘇貞昌、院長陳建仁多次承諾，未來將在宜蘭投入近7000億元建設經費，何來「宜蘭爭取建設常受忽視」？

競總發言人薛程懿批，黃琤婷近期被踢爆質詢率最低只有10%，開會時沒有參與討論，無心問政也不了解縣政，選舉到了只會操作仇恨；宜蘭即將進入重大建設高峰期，須要能和中央合作推動進步的立委，呼籲鄉親投給正確的人選。

農業部漁業署日前在臉書粉專發文，表示在南方澳挹注9億餘元經費，請政治人物勿汙衊政府罔顧漁民。圖／陳俊宇競辦提供
農業部漁業署日前在臉書粉專發文，表示在南方澳挹注9億餘元經費，請政治人物勿汙衊政府罔顧漁民。圖／陳俊宇競辦提供
宜蘭國民黨立委參選人黃琤婷月前曾批政府忽視宜蘭，近日也在蘇澳鎮等地掛上「政府不顧漁民權益，由漁民子弟琤婷顧」看板。本報資料照
宜蘭國民黨立委參選人黃琤婷月前曾批政府忽視宜蘭，近日也在蘇澳鎮等地掛上「政府不顧漁民權益，由漁民子弟琤婷顧」看板。本報資料照

2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委 黃琤婷 陳俊宇 陳歐珀

延伸閱讀

集貨場當自宅？議場非秀場？宜蘭藍綠互把對方送紀律委員會懲戒

綠批支持黃琤婷是支持韓國瑜 藍嗆票投陳俊宇是挺詐騙

黃琤婷提交通政見 陳歐珀批不用功「我早就爭取推動」

宜蘭立委選情 藍綠白三強競逐

相關新聞

展現高雄立委選舉「破蛋決心」 國民黨周日造勢有大咖出面輔選

國民黨本周日將找前主席洪秀柱、台北市長蔣萬安、副市長李四川、智庫執行長柯志恩連袂南下連跑五選區，輔選高雄各立委參選人，企...

徐巧芯猛攻壽麵、便當、大禮包 對手許淑華回擊：別讓無辜的人受害

國民黨立委參選人徐巧芯昨向法務部檢舉民進黨總統參選人賴清德在競選活動發放便當議題，她說，近期網友檢舉競爭對手致贈「大禮包...

遭指公開IPEF機密文件 徐巧芯：證明文件真實、不怕民進黨查水表

民進黨批國民黨北市立委候選人徐巧芯公開機密文件，危害印太經濟架構（IPEF）談判進程。徐巧芯今回嗆，民進黨上下的說法，證...

台積電成雲林立委參選人共同選項 丁學忠決心榮耀虎尾4.0

雲林立委選戰藍綠首度交鋒，爭取台積電雲林設廠成為第1個議題，身為虎尾鎮長的國民黨參選人丁學忠今天邀集虎尾里長和代表舉行記...

中央有沒有照顧宜蘭？藍掛看板批不顧漁民 綠回擊沒做功課

宜蘭立委選戰藍綠交火猛烈，國民黨立委參選人黃琤婷指宜蘭爭取建設常被忽視，團隊近日掛起「政府不顧漁民權益」看板；綠營回擊，...

影／南投立委二選區 許淑華分析游顥支持度超車蔡培慧

南投縣立委第二選區三腳督，民進黨立委蔡培慧對決國民黨參選人游顥，南投縣長許淑華今天分析，游顥一開始民調落後蔡培慧，但經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。