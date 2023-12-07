中央有沒有照顧宜蘭？藍掛看板批不顧漁民 綠回擊沒做功課

宜蘭立委選戰藍綠交火猛烈，國民黨立委參選人黃琤婷指宜蘭爭取建設常被忽視，團隊近日掛起「政府不顧漁民權益」看板；綠營回擊，行政院多次承諾未來投入近7000億元建設在宜蘭，花費2.5億元新建南方澳第一拍賣魚市場，黃的批評是不了解縣政。

黃琤婷月前公布政見，擬推動宜蘭建設發展條例10年300億元預算，指出宜蘭「不東不北」，爭取東部預算時被畫為北部，北部規畫建設又常漏掉宜蘭，民進黨立委也沒有積極爭取，導致宜蘭經常被遺忘或忽略；近日，競選團隊也在蘇澳鎮等地掛上「政府不顧漁民權益，由漁民子弟琤婷顧」的看板。

農業部漁業署日前在臉書粉專發文，表示持續關心投入各地漁業建設，以南方澳漁港為例，2016年後投入3倍漁港設施建設9.3億元，包含4.5億元改建深水碼頭、增設岸水電設施，以及2.5億元新建一拍魚市場，加上2億元改善南寧魚市場等等，請政治人物勿汙衊政府對漁民的照顧。

民進黨總統參選人賴清德、宜蘭立委參選人陳俊宇聯合競總青年部今開記者會，專員李翊銍說，立委陳歐珀近年為宜蘭爭取到北宜高鐵、鐵路高架化、台62線延伸等工程，行政院前院長蘇貞昌、院長陳建仁多次承諾，未來將在宜蘭投入近7000億元建設經費，何來「宜蘭爭取建設常受忽視」？

競總發言人薛程懿批，黃琤婷近期被踢爆質詢率最低只有10%，開會時沒有參與討論，無心問政也不了解縣政，選舉到了只會操作仇恨；宜蘭即將進入重大建設高峰期，須要能和中央合作推動進步的立委，呼籲鄉親投給正確的人選。 農業部漁業署日前在臉書粉專發文，表示在南方澳挹注9億餘元經費，請政治人物勿汙衊政府罔顧漁民。圖／陳俊宇競辦提供 宜蘭國民黨立委參選人黃琤婷月前曾批政府忽視宜蘭，近日也在蘇澳鎮等地掛上「政府不顧漁民權益，由漁民子弟琤婷顧」看板。本報資料照

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