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徐春鶯引爆綠白互槓 學者指陸委會「明渡兩國論」
民眾黨傳出擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，徐遭質疑有統戰背景，且未放棄中國籍。民眾黨總統參選人柯文哲昨點名賴清德、陸委會主委邱太三，用意識形態傷害國家。賴清德則表示，柯面對徐春鶯爭議從不親自說明清楚。
徐春鶯若要擔任不分區立委，必須放棄中國籍，但陸委會表示，註銷中國戶籍，不等於喪失國籍。專家指出，我方憲法未承認中華人民共和國，陸委會根本是「明渡兩國論」。
民主文教基金會董事長桂宏誠指出，陸委會搬出國籍法是「硬扯的」，因為我方憲法就是一個中國、即中華民國，並在國家統一前規範兩岸關係現狀，兩岸條例也是使用戶籍取得條件，「整個法律架構特別把他（大陸地區人民）拉出來了」，該條例第二條，大陸地區是中華民國領土，「不是外國或另一國」。大陸居民入籍十年取得身分證與公民權都是依兩岸條例，既然不是用國籍法的歸化，怎麼能扯到雙重國籍而適用國籍法呢？
吳敦義任國民黨主席時期，曾列國民黨不分區立委名單的陸配牛春茹也在受訪時表示，她當年被提名時根本沒有「放棄國籍」問題，因為中華民國法律不認定兩岸是「兩國」。
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