高市7選區 爭搶客家鄉親支持

高雄市立委第7選區由力拚4連霸的民進黨許智傑對上國民黨議員鍾易仲、無黨籍文衡里長洪啟修。許智傑深耕鳳山、實力雄厚，鍾易仲是客家子弟，選區內客家人高達7萬人，約占4分之1，具勝負關鍵；許智傑陣營防客家籍選民因鄉情發酵而倒向國民黨對手，積極搶攻，固守灘頭堡。

7選區僅鳳山單一行政區，有35萬多人，是高雄人口最多行政區，選舉人數達29萬餘，選民結構綠略大於藍，本屆立委選舉，許智傑囊括11萬4千餘票，逾5成1支持率，國民黨籍李雅靜只獲8萬6千餘票、得票率38.27%，第三勢力約1.62%、2萬3千餘票。

鳳山區並非鐵板一塊，前市長韓國瑜曾拿下56.5%選票，且區內有7萬餘名客家人，前立委鍾紹和之子鍾易仲2018年首次由美濃客家本命區跨到鳳山參選議員，便奪最高票，足見客家鄉親的團結力。這次鍾獲國民黨提名挑戰老將許智傑，客家選票成為雙方爭搶重點。

國民黨鍾易仲。記者吳慧芬／攝影

藍營新生代鍾易仲這次競選主視覺強調「幹大事，趁年輕」，除企望以客家選票為後盾，也化身「嘻哈小子」，積極搶攻年輕選票，近期他重砲開轟巴西蛋、澄清湖淹水等議題，更亮出戰鬥力。

地方人士觀察，有意問鼎高雄市長的許智傑，這次選戰毫不鬆懈。許曾任市民代表、鳳山市長、鳳山區長與3屆立委，基層實力雄厚。平日以「高雄小金剛」自居，勇於為執政黨政策辯護，下屆能否順利4連霸，堪稱是「後邁時期」的卡位戰，許智傑將展現基層實力。

無黨籍洪啟修。記者吳慧芬／攝影

洪啟修是今年全國武術錦標賽格鬥冠軍，去年首度參選里長即當選，洪啟修懸掛猛男形象競選看板，標榜年輕參政，洪說，里長能做的事有限，當立委才能改革不合理現象。

澄清湖運動休閒園區開發案也成藍綠選將交鋒焦點，許智傑表態支持，指聯開計畫將闢建3座面積3公頃，能容6萬立方公尺水量的滯洪池，較未設置前的小貝湖多出2.79倍滯洪量，可解水患，但鍾易仲認為，開發前要保護現有居民權益，「園區可另擇土地，居民沒法搬家」。

高雄市立委第七選區 製表／吳慧芬

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