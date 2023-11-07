北市7選區／徐巧芯vs.許淑華 雙姝對決

台北市第七選區（信義、南松山）立委選戰上演國民黨議員徐巧芯對上民進黨議員許淑華的「雙姝對決」，擅長空戰的徐巧芯連日猛打民進黨新潮流系、陸委會副主委梁文傑疑與長髮辣妹同進出招待所，同屬新系的許淑華反擊，徐巧芯繼續打抹黑、惡質選戰，繼續消費新潮流。

信義南松山選區過去被視為藍綠選民結構藍略大綠，不過2020年松信區立委選舉，費鴻泰獲8萬5082票、占46.28%，許淑華拿下7萬9057票、占43%，票數相當接近，許、費票數僅差2.72個百分點，這次徐巧芯對上許淑華的雙姝之戰激烈，也被視為北市一級戰區。

地方人士分析，徐巧芯擅長打空戰，近期頻頻爆料、揭弊，擁有全國高聲量，但在地經營仍待提升，近期持續強化陸戰，加深與藍營地方組織連結，畢竟對上五連霸資深議員許淑華，仍是一場硬仗。許地方實力強，過去費鴻泰在地方的報稅選服，也被選民發現今年竟變許淑華做，徐巧芯不敢鬆懈，除維持空戰優勢，也勤跑基層拓票。

由於信義南松山有許多老舊社區，地方選民最關切都更議題。許淑華認為，老舊住宅除了大眾運輸導向都市發展（TOD）回饋，社宅能設置回饋公共空間的機制，尤其信義區有幾處興建中的社宅，完工後勢必會增加人口數，屆時會有大量公托、長輩日照、就學等公共設施需求，周邊同步增設人行道、車輛移到地下停車場，全面完善街廓風貌。

徐巧芯表示，前陣子參與聯開宅公聽會，發現屋主雖有意願都更，但是前後棟房屋面積權狀不一，「權狀大、面積小或權狀小、面積大」便會產生公平性的問題，連帶影響住戶意願，因此得與民眾充分溝通說明，除更新家園之外，聯開宅的容積獎勵也應提高、增加。

台北市立委第7選區 製表／邱書昱

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