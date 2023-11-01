高市立委第1選區 兩個女人的戰爭

2024大選進入深水區，本報自今日起將在B2要聞版刊登「2024決戰國會」系列報導，帶領讀者進入選戰最前線。

高雄市立委第1選區民進黨立委邱議瑩挑戰四連霸，民眾黨立委參選人曾尹儷去年曾以無黨籍參選高雄市長，由於「藍白合」尚未定論，國民黨至今還沒拍板要禮讓或自推人選，該選區可能形成「兩個女人的戰爭」。近年政府發展綠電，旗美地區水圳、農地充斥光電板，引起地方反彈，兩人都表達反對立場，隔空交鋒。

1選區包括桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃等14個行政區，以農業為主，被稱為高雄的後花園，選民結構綠大於藍，蔡英總統兩次大選，在此選區都拿下超過6成選票。

邱議瑩雖來自屏東，但從2012年起連任3屆立委，3次立委得票率分別為54.31％、59.02%、55.92 %，獲過半選民支持，實力雄厚，但她認為沒有任何一場選戰是穩贏，仍戰戰兢兢，目標要選得比上次更好。

曾尹儷2006年曾任國民黨高雄市長候選人黃俊英幕僚、2010年輔選國民黨高雄市長候選人楊秋興，去年以無黨籍參選高雄市長，今年8月加入民眾黨獲徵召參選，坦言沒有財力，因過去曾在此區做水資源研究，覺得大旗美區需更多改變，因而投入選舉。

近年旗美地區農田、水圳充斥光電板，農民擔心影響栽種，引起不少反彈。邱議瑩說，政府在旗美地區水圳與農田建光電板，讓農民人心惶惶，她曾向行政院反映應檢討農地種電政策，推展綠電不需用到農地，「水圳蓋光電板非常難看」，何況光電板回收還有許多問題。

邱也說，政府綠電推動仍需整體考量，「我不怎麼贊成在埤塘、水庫、農田上蓋光電板」，日前也在立法院要求暫緩旗美地區水圳、農地光電板設置。

曾尹儷則表示，推節能減碳是美意，但「不是太陽大就要發展太陽能光電」，綠電發展欠缺全盤永續發展計畫，也沒負起管理治理責任，鄉親不清楚為何要來美濃蓋光電板，放任光電廠商隨意在農田水圳架設，未來如何回收也沒人知道。

曾也指出，民進黨光電政策永遠在頭痛醫頭、腳痛醫腳，完全沒有章法，她絕不支持在農地、水圳蓋光電板，她相信只要藍白合就有機會勝選，如當選立委會幫助在地農業永續生存。 高雄市立委第一選區 製表／蔡世偉

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