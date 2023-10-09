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基隆最年輕副議長林沛祥 能靠「很不國民黨」選贏立委？

遠見／ 文．林仕祥
林沛祥給自己的註解則是：「真的很不國民黨（指非傳統國民黨選將）」。 聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
林沛祥給自己的註解則是：「真的很不國民黨（指非傳統國民黨選將）」。 聯合報系資料照片／記者游明煌攝影

2024總統大選看《遠見》，話題立委系列報導／談到地方議會的正副議長，多數人腦中浮現的是喊水會結凍的大老；而提及打選戰，能想到的也是常舉手、握拳，充滿制式陽光笑容的樣板人物……但這一切，通通被本次準備代表國民黨參選基隆市立委的林沛祥給顛覆。讓人印象「很不國民黨」的他，竟是政二代出身，如何藉「藍營長輩看了頻搖頭」的作風，打破陳規出擊？

「我常被老一輩的人唸：『你離經叛道』，就連高速公路旁的選舉廣告招牌，也被唸過……」代表國民黨角逐2024基隆立委席次的林沛祥，說起話來毫不拐彎抹角，往往手舞足蹈、豪爽大笑。

他，46歲，是基隆市現任議員，但在41歲那年，就成為基隆史上最年輕的副議長，作風洋派、190幾公分的身長、穿著雅痞、有著Model體態，與到處喬事情、出入婚喪喜慶的傳統地方議座，有著極大的落差。

他，留學國外，有時很令老一輩的傳統政治人物翻白眼，因為在他們的眼中的他，不按牌理出牌，將傳統的紙張選舉文宣視為無物。而最讓他們無法理解的是，他的廣告看板沒有笑容，不愛與總統侯選人合拍、不刻意顯擺燦爛，個人風格若用色調比擬，是低調灰濛。

甚至，明明披上藍營戰袍的他，這次競選幕僚中，還曾有於2014年的太陽花學運中，帶頭衝進立院的一線戰狼……。

他給自己的註解則是：「真的很不國民黨（指非傳統國民黨選將）」。

15歲就赴美求學的林沛祥，擁有美國洛約拉馬利蒙特大學企業管理碩士、南加州大學公共行政碩士、拉文大學公共行政博士等亮眼學歷，青春歲月大多在美國度過，直到31歲拿到博士學位後，才回國在海洋大學航管系任教。

他的父母，是曾任兩屆基隆市市長、兩屆省議員的林水木，以及6連霸立委徐少萍，是妥妥政治世家的「政二代」，但對這個標籤，林沛祥不覺得是包袱，卻也不矯情擺脫，因為他看得很淡。

「不能沒選舉的時候，跟別人說我爸爸是市長、媽媽是立委，選舉的時候就說他們跟我沒關係，這也太虛假了，」政二代之於他，就是一個中性詞彙，跟一般人相較，確實領先在起跑點，但不代表不用跑，甚至由於背負了更多的期待、包袱與刻板印象，「跑起來搞不好比別人更辛苦。」

初試啼聲即當選議員，更以新人之姿榮登副議長

這樣的坦率回答，讓這位政治世家出身的選將，表現確實跟傳統的地方政治人物很不一樣。他2018年首次挑戰基隆市議員就一舉成功，並以新人之姿當了4年的基隆市副議長，但這段從政歲月，卻是人生的意外軌跡。

2015年，林沛祥登記參加基隆市立委黨內初選，最終不敵被他形容是「半個長輩」的台北市前市長郝龍斌。結果出爐後，他開著車準備載太太下班，開到基隆市鬧區的仁愛路圓環時，瞥了一眼路旁的教堂，「我那時想說，OK，我們家的政治生命結束了，」因為母親徐少萍的不分區立委席次，任期只到2016年，這次初選失敗，代表家族的政治舞台正式落幕。

隨後，他看了教會旁綠、白、紅的閃耀燈光，宛如美髮廳的招牌喚人來，「我在想，要不要我進去看一下，搞不好有點變化，」正當這位硬脾氣、從小不信教的大男孩準備停車時，心裡又有個聲音告訴他，「這等於是找藉口逃避，」因此又開車繞了一圈跑去24小時營業的誠品，買了一本《還在學：成功不是你想的那樣》，於是靠著這本書，以及留學時養成的打籃球習慣，度過這段鮮為人知的低潮。

心情沉澱後，林沛祥本已做好打算當一個普通的上班族，沒想到2018年因緣際會，再度重回政治圈。

做自己選舉海報「很電影」，長輩一路罵

其實，從學界到政界，林沛祥不是沒有糾結過，最終在學生強烈鼓勵下，披上戰袍參選議員。

「那些學生滿奇特的，他們是玩太陽花的，帶頭的那個人還衝進立法院過，並睡在立法院內。」這群曾經堅決反藍的太陽花學運人士，最後竟願意幫藍營新人打選戰，乃基於他們相信，沒有藍營老派包袱的林沛祥，會是他們的代言人。

「這群學生對我說，老師你至少會用我們的話跟我們說話，你進去裡面（議會），至少有人會幫我們說話，你不進去的話，難道我們在外面，每4年就在街頭運動一次嗎？」於是，林沛祥就帶著這群非典型的競選幕僚從政至今，為暮氣沉沉國民黨捎來新氣象，只是，或許由於太過於非典型，他的作風常令傳統藍營政治人物倒吸一口氣。

2024年這場立委選戰，林沛祥的相關競選海報，背景都是灰暗的基隆，而他本人站在幕前深思，試圖訴說基隆人、基隆這座城市的故事，但這種頗受年輕人青睞的「電影式海報」，卻被黨內罵死了，「從我老爸一路罵，甚至兩個前市長都講過。」

林沛祥大笑，雖然長輩的建議很多，「但當然不要把他們的話聽進去，」許多的意見，包括「充『沛』吉『祥』有活力」這類走傳統路線的競選標語，也被他否決，「一天到晚叫我做這個，我就謝謝指教，」寧願用一些簡單的東西降低城市的選舉味，不要讓自己變得那麼討厭。

取自林沛祥臉書
取自林沛祥臉書

年輕族群崛起，基隆政治板塊不穩定

海港城市基隆這幾年的政治變化劇烈，民進黨於2014年、2016年接連拿下市長、立委席次「完全執政」；不過8年後，市長寶座又從綠地翻為藍天，體現年輕選民政治傾向的不固定，導致基隆政治板塊的「不穩定」，一代新人換舊人，而國民黨站在這個時代浪潮前，不得不變。

「他們（民進黨）的議員平均只有31歲，但國民黨的平均值卻是50歲，我47歲竟是第二年輕的，」因此下次地方選舉，國民黨在基隆的議員席次肯定也會大換血。

但選上的年輕一輩是不是都是國民黨？民進黨是不是還能活下來這麼多？都讓人充滿疑問。

他直言，國民黨最大的敵人，不是民進黨，也不是共產黨，而是時代潮流。國民黨習慣複製過去的成功經驗，透過組織動員、造勢炒熱選情，卻鮮少反思現在的環境與過去來比，已大不相同。

「我曾看過一份報告，2016年那次選戰，投票最踴躍的是28-34歲這群，2020年或許也是，跟我們一向想像的年長者才會去投票，是有出入的。」持平而論，藍營內部的世代交替已在進行，但還可以「再加速一點、劇烈一點。」

年輕選民正在翻轉基隆市的政治結構，藍營新世代選將林沛祥乘風而起，帶著新生的力量，盼為北台灣的故鄉，注入更多非典型的活力。

延伸閱讀

（本文出自2023.10.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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