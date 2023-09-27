聯合報最新民調／學者：未來國會可能三黨不過半

本報立委選情調查發現，國民黨在區域立委及不分區立委支持度均呈領先，民進黨居次，民眾黨獲一定支持度居第三。學者認為，未來國會可能呈現三黨不過半。台師大政治學研究所退休教授曲兆祥分析，下屆總統或須面臨「朝小野大」，可能要想辦法組成聯合政府。

台大政治系教授黃旻華也認為，國會未來可能出現三黨不過半的狀況，雖台灣之前沒有過兩黨政治體系以外的國會運作，但應會出現另外的合作機制，並不一定會造成混亂，例如國民黨、民眾黨可能會合作部分法案。

至於是否出現聯合內閣？黃旻華指出，可能出現「點綴性」的不同政黨入閣，但還是取決於任命行政院長的總統意向；過去實務上，總統幾乎不會想看到政策等受影響，所以他認為還是會以總統當選人的政黨為主，聯合內閣的實質可能性低。

黃旻華表示，他認為這樣的民調數字是反映現階段時事議題給政黨的衝擊，例如進口雞蛋、消防員殉職等，都會對執政黨支持度有衝擊；但據他了解的其他民調，即使是國會，國民黨領先沒有這麼多，民眾黨也沒有落後這麼大差距，而是較靠近現在總統民調趨勢。

曲兆祥分析，聯合報民調結果，在考慮機構效應及誤差範圍後，與日前台灣民意基金會的民調呈類似趨勢，未來國會可能呈現三黨不過半；倘若是國民黨最大，國民黨有無辦法結合比如民眾黨？反過來說，民進黨與民眾黨合作也有可能。

曲兆祥認為，明年選舉，民眾黨的不分區和區域立委席次合計，估計在八至十席左右，或許席次不算多，但在下屆國會裡會變成關鍵少數，另外兩大黨想要過半的話，特別是執政黨如欲穩定執政，勢必要與民眾黨合作，不過還是得看實際席次。

曲兆祥說，最近民進黨支持率低跟雞蛋有關，但距離投票仍有三個多月，不太容易用雞蛋議題打到底，結果還說不準。

聯合報2024總統大選最新選情民調問卷內容詳見此連結

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