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聯合報最新民調／區域立委、政黨票 國民黨均領先

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
國民黨總統參選人侯友宜。記者劉懿萱／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者劉懿萱／攝影

本報立委選情調查發現，國民黨在區域立委獲得二成六的支持，高於民進黨的二成二；不分區立委政黨票，國民黨也以三成的支持度，小勝民進黨五個百分點。

距離明年立委選舉只剩三個多月時間，相較於總統大選逐漸白熱化，立委選情相對顯得冷清。調查發現，只有二成六選民知道自己的選區有哪些人參選立委，七成四的人不清楚，立委選情仍待升溫。

區域立委 二成六投國民黨

觀察區域立委選情現況，如果明天投票，目前有二成六選民表示會投給國民黨的立委候選人，民進黨居次，獲得二成二選民青睞，台灣民眾黨則獲得百分之五的支持，其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計不超過百分之二，百分之三會投給無黨籍候選人，四成四尚未決定區域立委支持人選。

分析顯示，國民黨支持者有七成四力挺國民黨立委候選人，民進黨支持者則有六成七擁護民進黨區域立委，民眾黨支持者僅三成五支持自家立委，二成二青睞國民黨，百分之八會投民進黨；中立選民中，國民黨和民進黨立委分獲一成三及百分之九的支持，逾七成未決定人選。

政黨票 仍有三成一未決定

不分區立委選情方面，也是以國民黨的不分區立委政黨票所獲支持最多，支持度三成；民進黨居次，獲得二成五選民青睞，台灣民眾黨則獲得一成選民支持，其他政黨支持度目前都低於百分之五的分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。不過，仍有三成一未決定政黨票投票對象，未來選票流向值得關注。

分析顯示，國民黨支持者有八成一會將政黨票投給國民黨，民進黨支持者則有七成八會投給民進黨，民眾黨支持者六成一會將政黨票投給民眾黨，一成九青睞國民黨，百分之五會投民進黨；中立選民中，國民黨獲得二成政黨票奧援，高於民進黨的一成二和民眾黨的百分之七。

2024立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
2024立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報2024總統大選最新選情民調問卷內容詳見此連結

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2024選舉 2024立委選舉 國民黨 民調

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