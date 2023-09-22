北市／侯漢廷稱藍高層挺選到底 張斯綱嗆說清楚

泛藍陣營在台北市北投、士林立委選區陷入分裂，新黨參選人侯漢廷昨說，他參選是地方藍營勸進，「有國民黨高層要他這次選到底」，至於是誰拒絕透露。國民黨參選人張斯綱昨說，任何一位國民黨高層公開站出來，力挺侯漢廷，他立刻退選。

侯漢廷與張斯綱投入參選挑戰現任民進黨立委吳思瑤，侯漢廷昨到中廣「千秋萬事」節目接受主持人王淺秋專訪說，他同意國民黨主席朱立倫所說要整合，他跟張斯綱有私訊說，歡迎來溝通，卻被已讀不回，他自己態度很清楚，要談什麼都可以，要比什麼也尊重，「關鍵要先跟我本人溝通、確認」，不論是面對面、LINE、電話都可以。

侯漢廷說，不會有泛藍分裂問題，投給他就好了，因為他最有戰力，參選是地方國民黨勸進，且宣布參選後，自己也確實收到幾通國民黨高層電話跟關心，本以為是來溝通，結果是要他選到底，至於是哪位高層，他當然不能說。

國民黨北市立委參選人張斯綱昨發聲明，「任何一位國民黨高層公開站出來力挺侯漢廷，我立刻退選。」聯合報系資料照

張斯綱說，侯漢廷宣布參選時，他就主動拋出「民調整合」，可惜一直未獲侯同意，侯說他「已讀不回」，他也多次公開說明過，是因為黨中央與市黨部都向他表達由國民黨主導協調，而他個人也認同，參選人應該要避免給外界「搓圓仔湯」的疑慮，與侯個人間的聯繫，止於禮貌問候，暫不涉及選務。

張斯綱提到，侯說是國民黨高層要他選到底，還請提出具體事證人證，否則影射的殺傷力最強，為以正視聽，若是有任何一位國民黨高層公開站出來，證實侯議員說法，他立刻退選，他依然深信團結會贏，分裂必輸。

民進黨立委吳思瑤表示，不管一對一或多對一，自己做好萬全準備應戰，以不變應萬變，更不會改變正向選舉的訴求。張斯綱一直期待黨中央出面為他整合，正當性卻不是那麼高，基層也不一定買單，主因是基層藍營對張服務與問政有負評，倒是侯漢廷的議員選舉得票及基層經營都勝於張，誰整合誰？恐是難題。

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