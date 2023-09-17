聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市港湖泛綠分裂基層憂心…高嘉瑜道歉 吳欣岱質疑

聯合報／ 記者楊正海屈彥辰／台北報導
民進黨立委高嘉瑜。圖／高嘉瑜辦公室提供
民進黨立委高嘉瑜。圖／高嘉瑜辦公室提供

北市南港、內湖立委選戰，泛綠陣營面臨分裂，民進黨立委高嘉瑜昨指出，過去有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，她會改進，看到長輩替她擔心，煩惱，自己也很抱歉。基進黨港湖區立委參選人吳欣岱反指，高嘉瑜的道歉，是對支持者憂心她的選情道歉？還是對自己過去很多做不對的地方道歉，應該解釋更清楚。

高嘉瑜昨在黨部舉辦的「信賴台灣、溫暖好政」參選人願景說明會，民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中也來加油打氣，針對港湖區如何整合？陳時中表示，選舉最終就是整合，夠得到大家的肯定就會勝出，相信高嘉瑜這幾年的問政，當然不是百分之百100分，但是也有她可取之處，希望她能夠勝選。

對於會不會勸退吳欣岱？陳時中說，選舉沒所謂勸退，「這不是在搓圓仔湯」，大家憑實力來努力。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。取自吳欣岱臉書
台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。取自吳欣岱臉書

高嘉瑜說，最近跑市場、地方，看到長輩替她擔心煩惱，自己也很抱歉，為何當一個立委卻讓地方民進黨支持者這麼煩惱，為了她睡不著覺，煩惱民進黨在內湖南港拚了一席，又拱手讓人、保送對手，這都是大家不願意看到的。

高嘉瑜說，但這次選舉不是為了自己，而是為了整個民進黨，中央執政可以繼續延續，國會一定要過半，台北市最關鍵的就是內湖南港，也希望民進黨團結8席全上。

國民黨港湖區立委參選人李彥秀指出，高嘉瑜可能搞錯了道歉的對象，她是港湖選出來的立委，過去4年與基層完全脫節，特權、關說和作秀讓港湖鄉親蒙羞，這才該誠心道歉，顯然高嘉瑜昨天的道歉比較像是「情緒勒索」，完全不知自己錯在哪。

2024選舉 2024立委選舉 高嘉瑜 陳時中 吳欣岱 李彥秀 賴清德 2024北北基立委

延伸閱讀

陳時中來站台！高嘉瑜道歉了：過去說錯的話、做錯的事會改進

王必勝挺吳欣岱？高嘉瑜：我跟王必勝確實過去沒有深交

幫高嘉瑜站台被問「會勸退吳欣岱？」陳時中：這不是搓湯圓、大家憑實力

港湖泛綠釀分裂 李彥秀：高嘉瑜投機遊走綠白自擔後果

相關新聞

北市港湖泛綠分裂基層憂心…高嘉瑜道歉 吳欣岱質疑

北市南港、內湖立委選戰，泛綠陣營面臨分裂，民進黨立委高嘉瑜昨指出，過去有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，她會改進，...

屏南立委選情多變 綠固票 藍未定

屏東下屆立委第2選區選情多變，民進黨徵召縣府民政處長徐富癸對上無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳，總統參選人賴清德第二度南下固票...

影／屏南立委泛綠大內鬥浮台面 曹啟鴻喊「揮淚斬馬謖」拒絕蘇震清

屏東立委第2（屏南）選區選情詭譎，民進黨因原提名人許展維因案退選、即戰力莊瑞雄拒選，直到上月中才徵召縣府民政處長徐富癸，...

柯美蘭表態想選立委 柯文哲「覺得奇怪」：照黨程序走

民眾黨主席柯文哲胞妹、醫師柯美蘭今天表態想選立委，將爭取民眾黨新竹市立委提名。柯文哲今天下午受訪表示，他覺得很奇怪，柯美蘭在醫院當眼科主任好好的，怎麼回事，柯文哲表示，他有去問媽媽怎麼回事，媽媽說柯美蘭60歲怎麼管？黨有黨的程序，按照程序走。

賴清德屏東造勢高喊兩席立委全上 鍾佳濱揮出紅不讓

民進黨總統參選人賴清德今下午在屏東行程滿檔，先後為屏東縣兩席立委參選人鍾佳濱、徐富癸站台力挺，先到屏東縣立體育館，爭取連...

柯美蘭宣布參選立委 柯文哲「覺得很奇怪」：反正就按照程序走

民眾黨主席柯文哲胞妹、醫師柯美蘭今天表態想選立委，將爭取民眾黨新竹市立委提名。柯文哲今天下午受訪表示，他覺得很奇怪，柯美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦