北市港湖泛綠分裂基層憂心…高嘉瑜道歉 吳欣岱質疑

北市南港、內湖立委選戰，泛綠陣營面臨分裂，民進黨立委高嘉瑜昨指出，過去有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，她會改進，看到長輩替她擔心，煩惱，自己也很抱歉。基進黨港湖區立委參選人吳欣岱反指，高嘉瑜的道歉，是對支持者憂心她的選情道歉？還是對自己過去很多做不對的地方道歉，應該解釋更清楚。

高嘉瑜昨在黨部舉辦的「信賴台灣、溫暖好政」參選人願景說明會，民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中也來加油打氣，針對港湖區如何整合？陳時中表示，選舉最終就是整合，夠得到大家的肯定就會勝出，相信高嘉瑜這幾年的問政，當然不是百分之百100分，但是也有她可取之處，希望她能夠勝選。

對於會不會勸退吳欣岱？陳時中說，選舉沒所謂勸退，「這不是在搓圓仔湯」，大家憑實力來努力。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。取自吳欣岱臉書

高嘉瑜說，最近跑市場、地方，看到長輩替她擔心煩惱，自己也很抱歉，為何當一個立委卻讓地方民進黨支持者這麼煩惱，為了她睡不著覺，煩惱民進黨在內湖南港拚了一席，又拱手讓人、保送對手，這都是大家不願意看到的。

高嘉瑜說，但這次選舉不是為了自己，而是為了整個民進黨，中央執政可以繼續延續，國會一定要過半，台北市最關鍵的就是內湖南港，也希望民進黨團結8席全上。

國民黨港湖區立委參選人李彥秀指出，高嘉瑜可能搞錯了道歉的對象，她是港湖選出來的立委，過去4年與基層完全脫節，特權、關說和作秀讓港湖鄉親蒙羞，這才該誠心道歉，顯然高嘉瑜昨天的道歉比較像是「情緒勒索」，完全不知自己錯在哪。

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