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吳欣岱戰港湖 高嘉瑜：別保送國民黨

聯合報／ 記者林縉明楊正海／台北報導
民進黨立委高嘉瑜。圖／高嘉瑜辦公室提供
民進黨立委高嘉瑜。圖／高嘉瑜辦公室提供

台灣基進昨宣布提名台北市黨部主委吳欣岱參選北市內湖、南港區立委，挑戰尋求連任的民進黨立委高嘉瑜，泛綠陣營確定分裂。吳欣岱表示，高嘉瑜的支持者都是白的（指民眾黨），白跟綠沒有辦法初選，物理上不可能。高嘉瑜表示，支持者白、綠、藍都有，甚至綠比吳多，所以才能勝選，仍希望民調整合，持續爭取最大支持。

內湖、南港立委選戰白熱化，高嘉瑜除要面對捲土重來的國民黨參選人李彥秀，基進黨昨提名吳欣岱加入戰局，三姝戰火正式點燃，昨天基進黨提名的記者會，許多獨派團體代表到場支持。

吳欣岱致詞時哽咽表示，過去這段時間她飽受很多壓力，很多人說她參選是為了要拉下高嘉瑜，實際上並非如此，選擇投入政治工作是因為熱情，也希望國家未來更善良、堅強，才可以放心把小孩交到執政者手上。

衛福部前部長陳時中過去曾現身吳欣岱服務處開幕式，是否覺得陳如今處境很尷尬，吳欣岱說，不會覺得陳時中處境很尷尬，因為陳是擔任賴清德台北市競選總部主委，不是高嘉瑜的競總主委，她與陳時中都有共同目標與願景。

高嘉瑜說，所有綠營支持者都說要整合，所以她一直釋放善意，希望透過民調整合出最強人選，絕不能讓國民黨躺著選、保送國民黨。

高嘉瑜說，港湖現在有十分良好的中央地方合作關係，未來若朝小野大，對於賴清德當選總統後，合作關係將丕變，不利於地方發展。

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