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備戰基隆立委 鄭文婷成立競辦 林沛祥、王醒之籌設

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市民進黨立委參選人鄭文婷（中）昨天成立競選辦公室，立委蔡適應（右）和基隆市議長童子瑋（左）贈送包子和肉粽，祝鄭「包中」。圖／蔡適應服務處提供
基隆市民進黨立委參選人鄭文婷（中）昨天成立競選辦公室，立委蔡適應（右）和基隆市議長童子瑋（左）贈送包子和肉粽，祝鄭「包中」。圖／蔡適應服務處提供

基隆市立委民進黨參選人鄭文婷昨天成立競選辦公室，民進黨立委蔡適應站台提到，鄭文婷是他在已故立委王拓辦公室的同事，也是專業律師，基隆建設需要熟悉地方需求的立委來延續。

2024基隆立委一役選情變數多，檯面上3名參選人中，鄭文婷最早成立競選辦公室，國民黨參選人林沛祥競辦預計10月間成立。無黨籍參選人王醒之表示，競選總部決定設在市中心，已經著手整理，成立後會陸續辦理創新性活動，廣邀市民參與。

鄭文婷昨天在基隆市光一路、華三街口高架橋下空間，舉辦競辦成立造勢活動，蔡適應、立委林楚茵、僑委會副委員長阮昭雄、基隆市議長童子瑋以及多名同黨議員參與。鄭文婷細數從政歷程，尋求選民支持，鄭文婷說，成立競辦是向市民表達競選決心，蔡、童贈送粽子和包子給鄭文婷，預祝「包中」。

蔡適應表示，他過去8年和蔡英文總統大力建設基隆，他在國會爭取前瞻基礎建設、大基隆歷史場景、城鄉風貌計畫經費，讓基隆改頭換面。未來4年相信民進黨總統參選人賴清德和鄭文婷會延續政策，繼續為基隆努力。

蔡適應稱許鄭文婷沒有政治包袱，不是官二代、富二代，出身基層，是為民發聲的不二人選。

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