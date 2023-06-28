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竹縣第1選區立委 民進黨提名前國會助理詹紀緹

中央社／ 新竹縣28日電
民進黨新竹縣黨部表示，竹縣第1選區立法委員提名人選為國會助理、幕僚出身的詹紀緹，代表青年參政也為地方注入活水，盼在艱困選區突破重圍。圖／翻攝自詹紀緹臉書
民進黨新竹縣黨部表示，竹縣第1選區立法委員提名人選為國會助理、幕僚出身的詹紀緹，代表青年參政也為地方注入活水，盼在艱困選區突破重圍。圖／翻攝自詹紀緹臉書

民進黨新竹縣黨部今天表示，竹縣第1選區立法委員提名人選為國會助理、幕僚出身的詹紀緹，代表青年參政也為地方注入活水，盼在艱困選區突破重圍。

民進黨新竹縣黨部今天發布新聞稿並向中央社記者表示，民進黨在新竹縣第1選區立法委員提名人選確定為詹紀緹，詹紀緹現年33歲，出身於湖口客家庄，也擔任國會助理與幕僚，而詹紀緹是無黨籍湖口鄉代會主席詹益祿的女兒，詹益祿是無黨籍，但長年親綠。

詹紀緹表示，投入公眾服務的契機源於大學時就讀幼保系，看到基層弱勢欠缺資源，渴盼教育改變生活卻無力追求，因此渴盼以熱忱對家鄉、對客家盡一份責任，也為年輕人開拓希望之路。

詹紀緹說，她出生於湖口客家庄，對於母語、族群文化有深刻體認，從基層助理一步一腳印扎根，曾任民進黨桃園市黨部組訓組長、前立委陳賴素美國會辦公室助理；自2015年起，便投入參與總統、立法委員選舉擔任競選總部幕僚工作。

詹紀緹表示，選戰的歷練，讓她成長蛻變，台灣正在改變，新竹縣不能缺席，她決定以青年參政的代表投入選戰，也將持續蹲點，憑藉來自基層的特質，增進與在地緊密連結，力拚民進黨新竹縣立委成功插旗的新契機。

縣黨部主委鄭朝方表示，詹紀緹出生助理世代，為客家人，具幼保專業，符合這個選區的特性，詹紀緹在擔任國會助理期間，對於婦幼與長照政策深入研究與協助推動，也有黨部組織經營歷練，對於公共事務組織架構與政策推動熟稔。

鄭朝方說，詹紀緹在提名過程，也獲得黨內縣議員吳傳地、張珈源等，與吳德富、張衡堂等代表的推薦，相信黨內會團結一致，讓清新的助理世代詹紀緹突破重圍，進而勝選。

2024大選 立委選舉 鄭朝方 民進黨

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