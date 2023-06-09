宜蘭立委選舉／綠議會黨團推5人 陳俊宇徵召呼聲高

民進黨立委陳歐珀宣布退選後，信賴台灣之友會秘書長陳金德兩度邀請宜蘭縣民進黨議員討論立委人選，昨天由議會黨團宣布5名推薦人選名單，分別是中央畜產會董事長林聰賢、縣黨部主委陳俊宇、前副縣長黃適超，另有無黨籍的貨車女孩蔡惠玉與林國漳律師，建議中央黨部盡速徵召適當人選。

不過，推薦名單中的林聰賢與黃適超屬於新潮流派系，但新系已經表明不會推宜蘭立委人選，且黨內多人反對提名無黨籍人士，林國漳也多次表達他沒有參選意願，若再扣掉兩名無黨籍人士，政壇人士預估，徵召人選「呼之欲出」，就只有縣黨部主委陳俊宇。

陳金德前晚邀集討論立委人選，現任議員只去了陳文昌、呂惠卿及謝燦輝，昨天再聯繫通知討論，但多數議員依然沒到場，隨後由黨團提出5人推薦名單給媒體，新科議員謝正信等人看到這份名單，質疑是要黨團幫立委人選「背書」嗎？

民進黨宜蘭縣黨部評委召集人簡松樹認為，黨內人才濟濟，無須徵召無黨籍人士代披戰袍。

陳金德表示，有很多人向他建議無黨籍蔡惠玉與林國漳優秀，也把兩位納入，名單是集合大家推薦人選，沒有背書不背書的問題，如今辦初選的時間太趕，接下來由黨中央辦理徵召。

有意參選卻未被納入推薦名單的前縣黨部主委林進財表示，提名過程要與黨公職多交換意見、聽基層想法，不要派系操作。

民進黨將在7月中旬召開全代會，宜蘭立委人選須在6月中下旬確定，不能再拖。縣議員林詩穎及林佩螢表示，陳歐珀5月21日宣布退選，若當時馬上進入黨的提名機制，也不會搞到現在時間來不及，就讓黨中央去做最後決定。

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