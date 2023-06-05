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蘇震清兒參選立委 屏南選區綠營分裂

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
無黨籍立委蘇震清（右）昨宣布由兒子蘇孟淳（左）接棒參選立委。記者劉星君／攝影
無黨籍立委蘇震清（右）昨宣布由兒子蘇孟淳（左）接棒參選立委。記者劉星君／攝影

屏東縣無黨籍立委蘇震清因涉SOGO索賄案一審重判10年，受選罷法「排黑條款」永不得參選，蘇震清為延續政治香火，昨宣布由兒子蘇孟淳接棒選立委，蘇震清質疑，修法是用一個人意志陪葬台灣人民公民權，民進黨屏東縣黨部主委羅平道回應，選罷法排黑條款修法符合人民期待，非針對特定人。

昨天造勢大會在蘇震清東港服務處旁餐廳舉辦，首場造勢湧入逾2千名支持者，也宣告綠營第二選區分裂。開場先播放約9分鐘影片，蘇震清旁白感性述說他從政以來為屏東打拚心路歷程，接著他陪著兒子蘇孟淳在眾人簇擁下進場，高喊「肯定阿忠、支持孟淳」。

蘇震清批，立院強勢修正通過選罷法第26條增修「排黑條款」，委員會審查時，認定有違憲、違反無罪推定、比例原則，用一個人意志陪葬台灣人民公民權，委員會決定拿掉，卻在政黨協商翻案，讓他無法參選。司法雖判他有罪，但他強調，服務不收紅包、介紹人事不收錢，他不過問工程，也不拿回扣，雖然無法再參選，仍會堅定地和鄉親站一起。

「我準備好了」，蘇孟淳昨站在父親蘇震清身旁，他說，考慮一周決定勇敢上陣，在父親身旁當國會助理3年，比其他人更了解如何審法案、爭取建設經費及國會運作。

縣議員許展維已獲提名要參選立委，強調他是民進黨在該選區唯一提名參選人，呼籲綠軍2024團結一致，他來自基層，會努力爭取選民認同。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說，黨中央有勸進前立委蘇清泉參選區域立委，蘇傾向爭取不分區，該選區人選未定，蘇去年縣長選舉屏南得票數僅小輸對手周春米3000多票，可望延續這股量能衝刺2024。地方觀察，蘇震清兒子代父出征，票源能否全移轉有變數，藍營人選未定，因泛綠分裂，勢必是三強爭霸激烈戰局。

2024大選 立委選舉

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