國民黨提報徵召黃建賓 台東立委恐現4人競爭局面

台東區域立委選舉，國民黨台東縣黨部提報徵召大武鄉長黃建賓；今年44歲的黃建賓台東大學碩士學歷，他說，自己起步晚，又在偏鄉，外界認識度不高，他要趕快讓大家認識。

下屆立委選舉，民進黨提名初選勝出的賴坤成；不過現任立委劉櫂豪的支持者不斷勸進，劉櫂豪告訴中央社記者「他現在更積極服務，為台東人爭取福利，只要對台東有正面幫助，未來充滿可能性」。

國民黨誰披戰袍也陷入難產窘境，昨天總算明朗化，國民黨台東縣黨部主委吳秀華今天接受中央社記者訪問表示，昨天黨部委員會通過徵召大武鄉長黃建賓，提報黨中央同意，通常中央會尊重地方意見。

黃建賓今年44歲，台東大學碩士學歷，擔任2屆大武鄉民代表會主席，現任大武鄉長。他接受中央社記者電話訪問表示，感謝也很訝異，國民黨願意給偏鄉年輕人一個機會，這對年輕人是很大鼓勵；由於大武鄉是台東南端，外界對他的認識度不高，甚至有人問「黃建賓是誰」，因此他要趕緊讓大家認識。

再者，南迴線人口數比台東市、縱谷線、東海岸還少，這在起跑上比較吃虧，因此他要更加油、更努力。

重回國民黨、最早宣布參選立委的前台東縣政府建設處長許瑞貴表示，他從今年的1月13日宣布參選，就會一直選到明年的1月13日，國民黨會不會對他開鍘，他沒意見，「當初也是他們（國民黨）請我回來，隨便他們了」。

許瑞貴表示，只要能為台東服務，他用什麼身分參選都無所謂，可以和任何政黨合作，民進黨或是柯文哲要幫他，他都歡迎。

台東下屆立委選舉，目前呈現民進黨提名賴坤成、現任劉櫂豪未來充滿可能性；國民黨徵召黃建賓、許瑞貴脫黨參選的局面。

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