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嘉市立委選戰張秀華挑戰王美惠 周末王美惠賴清德聯合造勢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市立委選戰藍營張秀華（右）挑戰綠營王美惠（左）上演女人戰爭。記者魯永明／攝影、翻攝
嘉市立委選戰藍營張秀華（右）挑戰綠營王美惠（左）上演女人戰爭。記者魯永明／攝影、翻攝

國民黨嘉義市立委提名民調結果，6連霸市議員張秀華勝出，將接受徵召挑戰尋求連任綠營立委王美惠，上演女人戰爭，周末下午信賴之友會嘉市分會在耐斯王子大飯店成立，王美惠與賴清德將首次聯合造勢，營造勝選氣勢。

張秀華深耕基層，過去參與市長提名民調，敗給陳以真，這次立委民調勝出，首次代參選立委，她感謝市民及團隊相挺，感謝參與「內參式」同志展現團結和諧，將全力以赴勇於承擔打選戰。參與民調的市府建設處長田長沛、議員陳家平、黃思婷都表示，會團結為明年選戰努力。

民調過程，4連任高人氣市長黃敏惠保持中立，選將都搭黃的人氣，張秀華說，有人說她和黃敏惠看起來像姊妹，這倒也不為過，用革命情感形容她們關係更貼切，黃敏惠父親前省議員黃永欽，早年擔任嘉市民代表會主席，她爸爸張東坤擔任市民代表，當時兩家關係就非常友好。

張秀華表示，2002年她當選議員，黃敏惠2005年當選市長，連任2屆市長，2019年回鍋再當選市長，至今她們共同為嘉市打拚14年，黃敏惠市政成績斐然，多數市民都有同感，但她們不會因此滿足，因為嘉市還有很多事務要推動，她投入立委選戰，希望在中央成為市長最大後盾，這是嘉義人被津津樂道KANO精神。

曾連任4屆議員王美惠，曾連續3屆拿下西區及全市議員選舉最高票，是2018年議員選舉唯一得票率突破10%候選人，2019年提名初選擊敗李俊俋，立委選舉獲80333票獲勝，突破歷年嘉市立委得票記錄，也是全市選舉首次突破8萬票候選人，締造嘉義政壇王美惠障礙，

王美惠平時騎機車為市民服務，被稱為「機車立委」。信賴之友會嘉義市分會理事長由長期挺王的前議員江熙哲擔任，對同為西區議員同事的張秀華出線挑戰，立委王美惠給予祝福說，希望這場選戰是場君子之爭。

2024大選 立委選舉

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