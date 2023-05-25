新聞眼／高雄藍初選紛爭如何拆彈 黃昭順大挑戰

高雄藍軍陸續完成3個立委選區初選，竟有2區出現紛爭，藍營想在高雄立委席次破零，必須先克服黨內整合這一關，如何讓各方放下情緒並縫補裂痕，成為新主委黃昭順的棘手挑戰。

國民黨高雄市黨部接連完成第6（鼓山、鹽埕、前金、新興及苓雅區61里）選區、第7（鳳山）、第3（左楠）選區立委初選，現任議員對決成為初選的主旋律，議員各擁基層實力，初選過程激烈，站路口、找隊友聲援、邀名人加持等，陸戰、空戰並進，初選採全民調，必須衝高聲量、知名度才有機會過關。

2020年罷韓成功後，藍軍在高雄失去政權，去年又失去議會主導權，市黨部面臨沒錢、沒人、沒資源困境，選戰糧草不足，市黨部主委成為吃力不討好角色，前一任主委羅世雄上任3個月即去職，原本要掌2024高雄選戰兵符卻提早走人，也掀起波瀾。黨中央派前立委黃昭順救火接手主委角色，派令在5月20日生效。

黃昭順還沒正式出場，就先面臨第6、第3選區初選紛爭，考驗新主委拆彈能力。黃昭順老驥伏櫪重出江湖，至少有三道考驗等著她，如何重振基層士氣、軍心是第一道考驗，初選摩擦如何弭平、整合是第二道考驗，黃昭順有8屆立委雄厚資歷，懂選舉、熟稔政治判斷，面對新形態選戰節奏，如何快速回應民意、攻守兼備，2024高雄立委戰績是藍軍氣勢能否翻轉的關鍵一役。