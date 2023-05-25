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高雄左楠藍初選李眉蓁出線 陳玫娟要申訴

聯合報／ 記者王慧瑛徐白櫻／高雄報導
國民黨立委左楠初選，高市議員李眉蓁（圖）昨勝出。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委左楠初選，高市議員李眉蓁（圖）昨勝出。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄立委初選接連引發黨內紛爭，市黨部昨公布第3（左楠）選區初選結果，四連霸議員李眉蓁擊敗同為議員的陳玫娟、陳麗珍，李眉蓁和陳玫娟民調數字差0.158個百分點，陳玫娟當場提出質疑，表示會提出申訴，讓民調真相攤在陽光下。李眉蓁說，這是制度本來就有的權益，完全尊重，一切靜待黨中央處理，化解疑慮後還是要整合向前走。

藍軍左楠立委初選是3位女性市議員之爭，陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍3姝激戰，決戰時刻，各自找隊友幫忙錄影片、打電話催票，選情緊繃。5月21日至23日連3天晚間做電話民調，民調完成隔天立即公布結果。

昨天上午10點在市黨部公布民調數據，陳麗珍不到10點提早到場，陳玫娟也趕到黨部，李眉蓁從容地留在市議會質詢，2名助理代為出席民調公布場合。經統計，由李眉蓁脫穎而出，與排名居次的陳玫娟差距0.158個百分點，陳麗珍第三。

國民黨立委左楠初選，高市議員李眉蓁昨勝出，對手陳玫娟（圖左）以些微差距落敗，快步離開黨部不受訪。記者王慧瑛／攝影
國民黨立委左楠初選，高市議員李眉蓁昨勝出，對手陳玫娟（圖左）以些微差距落敗，快步離開黨部不受訪。記者王慧瑛／攝影

陳玫娟當場表達異議，要提申訴，未對民調結果簽名，陳麗珍則有簽名，兩人離開黨部時神情凝重，表示民調有疑義，不方便多談。

國民黨高雄市黨部副主委、選監委員林錦城說，若當事人對初選結果有疑慮，可在3日內以書面方式向黨部提申訴，黨部會再討論。

左楠選區因現任民進黨立委劉世芳放棄連任，成為兵家必爭之地，綠軍要推出有戰力的人選保住席次，屬民進黨新潮流系統的議員李柏毅有意願出戰，地方呼聲高。無黨籍議員黃捷也頻被點名可能代表綠軍上場。

藍營立委初選過後餘波盪漾，日前公布的高雄第6選區也有類似爭議，市議員黃紹庭陳若翠質疑對手陳美雅技術性犯規，要求再找1家機構做民調才能服眾。新任市黨部主委黃昭順說，近期會開協調會聽各方意見，再決定如何處置。

高雄市農會理事長蕭漢俊是國民黨高雄市黨部提名小組成員，他說，初選遊戲規則訂下就要落實，第6選區再開協調會形同破壞遊戲規則，造成更多混亂，讓黨部進退失據，也傷害公信力，他將退出提名小組，不願為沒原則的高雄市黨部背書。

2024大選 立委選舉 李眉蓁 陳若翠 陳美雅 劉世芳 黃紹庭 黃昭順 黃捷

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