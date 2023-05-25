快訊

瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億元洗刷惡名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃藍委初選民調 黃敬平聲請暫停執行

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑陳右豪／桃園報導
黃敬平（右）不滿初選民調問卷提出質疑。圖／報系資料照
黃敬平（右）不滿初選民調問卷提出質疑。圖／報系資料照

桃園市立委5選區國民黨初選預計28日展開民調，市議員黃敬平昨指題目設計不公「要做掉他」並到桃園地院遞民事訴狀聲請暫停執行；國民黨桃園市黨部強調依規辦理，否認不公，民調如期舉行；爭取連任的立委呂玉玲說，不要抹黑造謠，將寄存證信函要求黃敬平說明。

黃敬平表示，前天在市黨部進行二次協調會，協調民調政黨對比對手名單時，呂玉玲提議以「民進黨候選人」為對手，他認為應是「他黨有意參選人」也就是民進黨市議員劉仁照，雙方協調不成，他另提議初選時程延後，等對手確定再進行初選民調，呂不接受，黨部卻偏袒，要求照既定時程進行。

黃敬平表示，呂玉玲如果政績禁得起檢視，民調題目設計應該公平公開，不是黑箱作業；市黨部不應該配合政治家族的惡勢力「要做掉他」，「不要民調玩死了郭台銘，再用民調弄死黃敬平」。

國民黨桃園市黨部回應，5選區（平鎮、龍潭）立委初選因參選同志協調不成，黨部依據初選作業規範作成結論，政黨對比題型部分採「民進黨候選人」稱謂辦理民意調查，且民進黨對手可能還有現任不分區立委湯蕙禎、前立委蔣絜安，任意擇一比對恐有不宜，民調也按既定的期程28日至30日進行。

呂玉玲則表示，一切按照黨中央的規範來做，但是對手的抹黑、攻擊、造謠，讓她委屈又氣憤，將寄出存證信函，請黃敬平說清楚、還公道；此外，對手是「意圖使人不當選」的算計、並對他謾罵的人，彼此應包容才是。

2024大選 立委選舉 黃敬平 呂玉玲 劉仁照 郭台銘

延伸閱讀

國民黨桃園立委五選區初選民調問卷不公？黨部：依規定

黃敬平質疑立委初選問卷黑箱 呂玉玲：不要抹黑造謠

藍桃園立委初選爭議 黃敬平聲請暫停民調假處分

黃敬平質疑國民黨桃園第五選區初選問卷不公 市黨部回應

相關新聞

高雄左楠藍初選李眉蓁出線 陳玫娟要申訴

國民黨高雄立委初選接連引發黨內紛爭，市黨部昨公布第3（左楠）選區初選結果，四連霸議員李眉蓁擊敗同為議員的陳玫娟、陳麗珍，...

新聞眼／高雄藍初選紛爭如何拆彈 黃昭順大挑戰

高雄藍軍陸續完成3個立委選區初選，竟有2區出現紛爭，藍營想在高雄立委席次破零，必須先克服黨內整合這一關，如何讓各方放下情...

桃藍委初選民調 黃敬平聲請暫停執行

桃園市立委5選區國民黨初選預計28日展開民調，市議員黃敬平昨指題目設計不公「要做掉他」並到桃園地院遞民事訴狀聲請暫停執行...

民進黨傳徵召「雞排妹」 地方炸鍋

民進黨中執會昨通過徵召太陽花學運人士吳崢、新北市前議員曾柏瑜投入新北市中和、大新店選區立委選舉，永和選區則和無黨籍李正皓...

竹市立委選戰 綠營看好林志潔是中間選民的菜

2024新竹市立委這一席是兵家必爭之地，民進黨前市議員李妍慧備戰已久，考量家庭因素決定不選，綠營人士表示，這一局幾乎已確...

竹市立委選舉開戰…邱顯智批鮮為民發聲 鄭正鈐駁不實指控

時代力量今天宣布推出不分區立委邱顯智參選2024新竹市區域立委，邱獲提名後立刻劍指國民黨現任立委鄭正鈐面對許多福國利民的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦