桃藍委初選民調 黃敬平聲請暫停執行

桃園市立委5選區國民黨初選預計28日展開民調，市議員黃敬平昨指題目設計不公「要做掉他」並到桃園地院遞民事訴狀聲請暫停執行；國民黨桃園市黨部強調依規辦理，否認不公，民調如期舉行；爭取連任的立委呂玉玲說，不要抹黑造謠，將寄存證信函要求黃敬平說明。

黃敬平表示，前天在市黨部進行二次協調會，協調民調政黨對比對手名單時，呂玉玲提議以「民進黨候選人」為對手，他認為應是「他黨有意參選人」也就是民進黨市議員劉仁照，雙方協調不成，他另提議初選時程延後，等對手確定再進行初選民調，呂不接受，黨部卻偏袒，要求照既定時程進行。

黃敬平表示，呂玉玲如果政績禁得起檢視，民調題目設計應該公平公開，不是黑箱作業；市黨部不應該配合政治家族的惡勢力「要做掉他」，「不要民調玩死了郭台銘，再用民調弄死黃敬平」。

國民黨桃園市黨部回應，5選區（平鎮、龍潭）立委初選因參選同志協調不成，黨部依據初選作業規範作成結論，政黨對比題型部分採「民進黨候選人」稱謂辦理民意調查，且民進黨對手可能還有現任不分區立委湯蕙禎、前立委蔣絜安，任意擇一比對恐有不宜，民調也按既定的期程28日至30日進行。

呂玉玲則表示，一切按照黨中央的規範來做，但是對手的抹黑、攻擊、造謠，讓她委屈又氣憤，將寄出存證信函，請黃敬平說清楚、還公道；此外，對手是「意圖使人不當選」的算計、並對他謾罵的人，彼此應包容才是。