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林姿妙擔任競總主委、張勝德總幹事 力挺黃琤婷戰立委

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員黃琤婷代表國民黨出戰立委，中常會明天通過徵召提名案，縣長林姿妙擔任其競選總部主委、議長張勝德出任總幹事，府會全力投入拚選戰。 圖／黃琤婷提供
宜蘭縣議員黃琤婷代表國民黨出戰立委，中常會明天通過徵召提名案，縣長林姿妙擔任其競選總部主委、議長張勝德出任總幹事，府會全力投入拚選戰。 圖／黃琤婷提供

國民黨確定徵召宜蘭縣議員黃琤婷參選立委，中常會明天通過第六梯次立委提名案後，公布介紹徵召人選。據了解，縣長林姿妙將出任競選總部主委、議長張勝德擔任總幹事，府會團結力挺黃琤婷，拚回宜蘭這席立委。

十幾年來，宜蘭縣立委都是民進黨籍陳歐珀，如今府會完全執政，國民黨徵召提名年輕且形象佳的黃琤婷參選，訴求「換黨換人做」。

黃琤婷步入政壇，一路受到縣長林姿妙提攜照顧，林姿妙的縣長選戰中更由黃擔任發言人，林姿妙這次全力相挺子弟兵；此外，新北市與宜蘭縣從前市長朱立倫至今，施政與人才交流，雙方是鄰近友好縣市，林姿妙也將投入輔選新北巿長侯友宜拚戰總統。

議長張勝德擔任競選總幹事，父親是老議長張建榮幕後協助操盤，預計溪北與溪南會各有一位執行總幹事。由於黃琤婷是縣議員，議會同仁一致支持，黨內大老包括前立委楊吉雄、前副縣長林建榮等人也都看好黨內新秀出馬拚戰，盼團結一致拚回立委。國民黨明天召開中常會通過提名案後，將向社會大眾介紹徵召同志及造勢。

相較於國民黨團結氣勢，民進黨因立委陳歐珀退選，最近將重新辦理徵召，目前各方派系有意參選者眾，竟見分歧，就連無黨籍的傾綠人士都想推薦人選。但是若有派系運作過力，處理不慎，有礙黨內團結，恐將不利大選。

國民黨中常會明天通過第六梯次立委提名案後，公布介紹徵召人選，其中包括參選宜蘭區域立委的黃琤婷。圖／黨部提供
國民黨中常會明天通過第六梯次立委提名案後，公布介紹徵召人選，其中包括參選宜蘭區域立委的黃琤婷。圖／黨部提供

2024大選 立委選舉 林姿妙 宜蘭

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