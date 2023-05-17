整理包／2024立委大戰藍綠力拚國會過半！國民黨、民進黨戰將名單一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為立法院會。 聯合報系資料照片／記者周佑政攝影
圖為立法院會。 聯合報系資料照片／記者周佑政攝影

第11屆立法委員選舉於明年1月13日舉行，藍、綠兩大陣營力爭國會席次過半，黨內初選戰況皆相當激烈。此屆立委總席次共計113席，其中73席為區域立委，34席為全國不分區。

目前，國民黨民進黨已陸續協調或推選出黨內最強候選人，截至5月中，全台73個區域立委席次中，國民黨完成40個選區提名，民進黨完成52個選區提名。預估到6月底左右，各黨所有區域立委提名將會依時間程序完成。《聯合新聞網》整理了最新藍綠立委提名名單，帶讀者一文掌握全台各選區藍綠最新戰況。

國民黨分三階段提名73個區域立委席次，第一階段提名19席，已於3月16日啟動，並於4月初完成提名。第二梯次提名24個選區，包含競爭激烈的北市第四（內湖、南港）、第六（大安）選區，最晚會在5月24日提報中常會核定。第三階段提名則會在5月底起跑，若依期程規劃，預計6月底前，能夠完成所有選區的提名。

民進黨本月10日召開第二十屆第十三次中執會，會中通過「2024年第11屆區域立法委員初選選區提名候選人案」，並公告52位人選為民進黨立委提名候選人。黨主席賴清德表示，接下來還有20個徵召區以及不分區要繼續完成提名，希望黨內同志都能竭力爭取人民支持，除了讓總統高票當選，國會也一定要過半。

2024大選 立委選舉 國民黨 民進黨

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