快訊

陳綺貞遭舊愛近千字控惡行 五月天阿信發聲了

法網／女雙奪冠神奇之旅 謝淑薇：這一勝會深刻烙印在心裡

環球科大創辦人嘆「學校、台灣的明天都被毀」 教部回應了

他想高分低就讀社區高中「靠繁星上大學」 網勸退：像簽樂透

聯合新聞網／ 綜合報導
教育部為了實現照顧弱勢、縮減城鄉差距，於2007年起逐步擴大辦理「大學繁星入學計畫」。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
教育部為了實現照顧弱勢、縮減城鄉差距，於2007年起逐步擴大辦理「大學繁星入學計畫」。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

教育部為了實現照顧弱勢、縮減城鄉差距，於2007年起逐步擴大辦理「大學繁星入學計畫」，由各高中推薦符合大學設定之在校成績條件、且通過大學校系檢定標準的應屆畢業生，經過在校成績、大學學科能力測驗級分分發比序後，公告錄取，盼對偏鄉高中、社區高中優質學生提供更佳的升學機會，但卻也產生長輩讓小孩「高分低就」讀社區高中拚繁星，進而考取大學的教育亂象。

一名同學在臉書社團「高中學習討論群」表示，自己的會考積分是26.4分，家人希望他可以到積分為12.6分的某高中就讀，連學校、補習班也推薦他去，然後以繁星入學管道升大學。但原PO不禁好奇，難道繁星真的沒有缺點嗎？「既然繁星這麼方便，為什麼還有人會選擇讀第一志願？」

網友們回應表示，繁星並非沒有缺點，要使用繁星上大學，需要撐兩年半將成績維持在全校前30％，而且每一個科目都要顧得很好，十分需要意志力，「要認真讀兩年半維持校排+學測考過標」、「繁星真的很累，真的可以選好一點的學校就選好一點的」、「考驗意志力，不是說想要就一定撐得住」、「繁星很累，你一科都不能放、一次考試都不能放，包含所有藝能科，我是覺得還不如去前面一點的學校，有比較好的環境，也不用搞得自己這麼累」。

也有人表示，成績能上好的高中就去讀，畢竟前幾志願的高中自由度、同儕、師長、資源，都不是社區高中同一個級別。更有人直言，繁星的缺點就是「和簽樂透一樣要賭很大」，確保今年入學學生不會競爭太激烈，也要確定自己不會在段考失常、老師偏心把成績打差，學測放榜之後，除非是校排百分比很前面，不然也只能祈禱分數比你高的人，不會把你想要的學校選走，「繁星只能填一間學校，如果可以上的科系太少要做好落榜的準備，是一場三年為期的賭注，要靠繁星上好大學除了要自己本身夠努力外，還要有很大的運氣成分在，所以要靠繁星上好大學真的在一進高中就要做好萬全的準備還有下很大的決心。」

網友也紛紛勸退，「非常不建議，有人説他班上走繁星的同學，為了成績錙銖必較已經有點走火入魔」、「光是多元選修課的品質就有落差」、「找個12.6的學校繁星，根本就是自學的概念，若很努力也不需繁星了，在符合你程度的學校努力吧，高中也是你人生的重要過程」、「當然是同儕之間給的壓力有差啊，學校如果讀書風氣不好的話，很容易就開始玩社團或不讀書，這樣的環境下，需要很有毅力去維持成績」。

112會考

延伸閱讀

錯了一輩子！她寫錯「肺」喊對不起老師 內行人解答：偏旁讀音差很大

貧窮限制想像？國際學校醫師父母太普通 她揭師常說1句話：太現實

畢業季即「師」業？ 學生惡搞文字方塊 網反點出殘酷教職體系困境

爸媽不給在外租屋！女學生通勤淡水來回3小時 過來人給建議

相關新聞

棄北一女拚社區高中繁星更好？ 網搖頭勸：前三志願2原因有優勢

會考成績上週五（9日）放榜，許多家長在跟孩子討論志願時，除了考量到落點分數以外，也會考慮未來升大學的學習狀況。日前有位學生家長猶豫，她該讓女兒去讀北一女，還是去社區高中拚繁星上大學？對此，網友認為北一女跟社區高中的「讀書風氣、人脈」有差。

會考填志願她猶豫中山女高、師大附中怎麼選？ 網建議：按分數填最好

會考成績上週出爐，許多家長也在煩惱要讓孩子讀哪間高中才好。日前一名網友表示，她的成績落在中山女高與師大附中之間，擔心會上不了師大附中，但又猶豫是否讀中山女高才好，因此尋求過來人的意見。對此，網友認為「分數到哪就去哪」。

他想高分低就讀社區高中「靠繁星上大學」 網勸退：像簽樂透

教育部為了實現照顧弱勢、縮減城鄉差距，於2007年起逐步擴大辦理「大學繁星入學計畫」，由各高中推薦符合大學設定之在校成績條件、且通過大學校系檢定標準的應屆畢業生，經過在校成績、大學學科能力測驗級分分發比序後，公告錄取，不需甄試，盼對偏鄉高中、社區高中優質學生提供更佳的升學機會。

賀！會考A級生獲贈金榜燈籠 北港建國國中校園掛滿榮耀

國中會考成績放榜，雲林縣北港建國國中成績表現佳，校方今天舉辦一場別開生面的「賀金榜、掛燈籠」儀式，學校準備特製的「金榜題...

會考英文靠聲音記憶 專家鼓勵多說

根據心測統計，近年來的會考英聽待加強占比愈來愈高，致理科大應用英語系講座教授陳超明指出，國內從小學就缺乏語言教學的自我朗...

會考作文重素養 師籲顧及弱勢

國中教育會考前天公布成績單，全國卻僅有九七一人拿下寫作測驗滿分六級分，占比百分之零點五創十年新低，三級以下的學生更超過百...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦