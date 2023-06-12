他想高分低就讀社區高中「靠繁星上大學」 網勸退：像簽樂透

教育部為了實現照顧弱勢、縮減城鄉差距，於2007年起逐步擴大辦理「大學繁星入學計畫」，由各高中推薦符合大學設定之在校成績條件、且通過大學校系檢定標準的應屆畢業生，經過在校成績、大學學科能力測驗級分分發比序後，公告錄取，盼對偏鄉高中、社區高中優質學生提供更佳的升學機會，但卻也產生長輩讓小孩「高分低就」讀社區高中拚繁星，進而考取大學的教育亂象。

一名同學在臉書社團「高中學習討論群」表示，自己的會考積分是26.4分，家人希望他可以到積分為12.6分的某高中就讀，連學校、補習班也推薦他去，然後以繁星入學管道升大學。但原PO不禁好奇，難道繁星真的沒有缺點嗎？「既然繁星這麼方便，為什麼還有人會選擇讀第一志願？」

網友們回應表示，繁星並非沒有缺點，要使用繁星上大學，需要撐兩年半將成績維持在全校前30％，而且每一個科目都要顧得很好，十分需要意志力，「要認真讀兩年半維持校排+學測考過標」、「繁星真的很累，真的可以選好一點的學校就選好一點的」、「考驗意志力，不是說想要就一定撐得住」、「繁星很累，你一科都不能放、一次考試都不能放，包含所有藝能科，我是覺得還不如去前面一點的學校，有比較好的環境，也不用搞得自己這麼累」。

也有人表示，成績能上好的高中就去讀，畢竟前幾志願的高中自由度、同儕、師長、資源，都不是社區高中同一個級別。更有人直言，繁星的缺點就是「和簽樂透一樣要賭很大」，確保今年入學學生不會競爭太激烈，也要確定自己不會在段考失常、老師偏心把成績打差，學測放榜之後，除非是校排百分比很前面，不然也只能祈禱分數比你高的人，不會把你想要的學校選走，「繁星只能填一間學校，如果可以上的科系太少要做好落榜的準備，是一場三年為期的賭注，要靠繁星上好大學除了要自己本身夠努力外，還要有很大的運氣成分在，所以要靠繁星上好大學真的在一進高中就要做好萬全的準備還有下很大的決心。」

網友也紛紛勸退，「非常不建議，有人説他班上走繁星的同學，為了成績錙銖必較已經有點走火入魔」、「光是多元選修課的品質就有落差」、「找個12.6的學校繁星，根本就是自學的概念，若很努力也不需繁星了，在符合你程度的學校努力吧，高中也是你人生的重要過程」、「當然是同儕之間給的壓力有差啊，學校如果讀書風氣不好的話，很容易就開始玩社團或不讀書，這樣的環境下，需要很有毅力去維持成績」。