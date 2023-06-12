會考填志願她猶豫中山女高、師大附中怎麼選？ 網建議：按分數填最好

會考成績上週出爐，許多家長也在煩惱要讓孩子讀哪間高中才好。日前一名網友表示，她的成績落在中山女高與師大附中之間，擔心會上不了師大附中，但又猶豫是否讀中山女高才好，因此尋求過來人的意見。對此，網友認為「分數到哪就去哪」。

一名網友在臉書社團「高中學習討論群」指出，她會考成績為32.8分，上不了原先心中的第一志願「北一女」，好奇「這樣的成績上的了師大附中嗎？還是就去中山女高比較好？」原PO表示，自己私心想選女校，但又覺得應該去分數比較高的師大附中，也很猶豫能不能錄取，因此想請過來人建議「師大附中跟中山女高，建議要去哪間比較好？」

對此，網友回應「前幾志願的話分數到哪就去哪，有附中當然去附中，不要想說去哪邊比較安逸，墊底進去電人和滿分進去墊底的人都有，去分數能到的最好的地方，就是挑戰自己」、「按照落點分數填就好了」、「我是上一屆的學生，妳這個成績可能上不了附中，但可以的話當然要去分數高的」。

根據《聯合報》報導，升學專家預估師大附中最低錄取分數為33.6分、中山女中30.8分，學生選填志願時，前5志願最重要，應該包含夢幻學校、最佳落點、保險學校3種，盡量填10-15個志願，並確保在前5志願可以上榜。