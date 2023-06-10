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國中會考成績出爐！他問「3B+讀高中還高職」 過來人給建議

聯合新聞網／ 綜合報導
國中教育會考的成績已經公布了，圖為國中會考示意圖，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
國中教育會考的成績已經公布了，圖為國中會考示意圖，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

國中教育會考成績出爐，國中畢業生面臨選填學校的抉擇，有些人偏好往高中發展，也有人嚮往去高職學習一技之長。日前一名網友在臉書上發文，好奇詢問大家「3個B+建議上高中還是高職？」貼文曝光後也掀起討論。

國中會考成績的計算方式分為A、B、C，各代表精熟、基礎和待加強三個等級，其中精熟和基礎又分成「++」和「+」標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%-50%。對此，日前一名網友在臉書社團「高中學習討論群」發文詢問，「會考只考了3個B+，是建議上高中還是高職？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛建議選高職，「高中並沒有比高職高尚或優越，而你考了3B，說明了你並不適合讀高中，如果可以在高職學到一技之長也是很好」、「找個冷門高職科系去讀保證頂大」、「沒A建議都上高職」、「高職，相對未來升學，國立科技大學相對容易」。

也有網友認為可以去高中，「沒有特別想讀的科系就去高中，這成績去讀的高中也會有實力差不多的人，不會太吃力，考卷也不會出太難，好好努力甚至還有可能翻盤」、「如果高職沒有你喜歡的科系，就直接選可以上的高中，好好再探索和認真學習」、「高中可以選文組念，難度應該還可以」。

還有網友分享自身經驗，「我當年也是5B3+，目前是讀高職，我覺得也要看你有沒有對高職的什麼科目比較有興趣，不然沒興趣去讀也是很痛苦」、「大家都好兇殘啊，我當時會考也是4B，高中三年讀完，今年個申也是上了清交成啊」、「高職吧，我如果沒3A讀高中的意願不大，比較想選有興趣的學校和科系」。

112會考 技職

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