112會考社會衝刺／魔鬼藏在細節裡 仔細看圖表就能拿高分！

距離會考倒數一個月，各位同學都準備得如何呢？有的同學對於考試躊躇滿志，也有同學仍在焦慮緊張，這邊老師想針對社會考試提供一些建議，若是覺得怕書讀不完覺得考試步步逼近的同學也不用擔心！

從去年第一屆新課綱出題方式來看，光是以圖、表出題就佔一半以上，部分考題甚至從題幹中圈找關鍵字即可得到答案。如111年會考第29題：

題目中提到高於最暖月氣溫平均值5度以上，換言之7月平均最高氣溫34.3度再加5度即為答案，雖然還是要掌握基本地理知識概念（如南北半球最暖及最冷月各為幾月），其餘就是看題的細心程度，該題因不少同學會看漏訊息或數字看錯而失分，其實相當可惜。目前素養題的趨勢不只是跨科，更重要的是培養同學觀察、閱讀的細心程度，所謂「魔鬼藏在細節裡」，尤其不少答案就在題目當中，圈選關鍵字、重點畫底線等基本功必須加緊培養習慣。

以下為老師幫各位同學整理的社會科準備重點，把握要領，你也可以拿高分～

一、公民：時事要掌握，同時需了解考題在問甚麼

公民題常與時事題掛勾，時至今日尚未平歇的俄烏戰爭可能是出題方向，因戰爭導致原物料上漲、以及每兩年一次的台灣大選新聞都需要注意。此外，法律的民法、刑法、行政法及權利救濟程序，自112年起民法規範成年為18歲，但選舉權還是20歲要特別留意；經濟的需求與供給法則運用，比較利益與機會成本等名詞需要釐清，以及超常考的各政府機關職權都要釐清。以去年的出題趨勢來看，公民的出題方式相對簡單明瞭，以111年第39題為例：

文中提到性別不平等的論述，因需要支持這個論述，所以根據此線索去做選擇，我們便可以得知跟性別正相關，且女性相對弱勢的選項即為解答。了解題目的問題是甚麼再從圖表推敲，掌握高分並不困難！

二、地理：閱讀圖表須謹慎，題目資訊量較大得注意

目前地理出題以圖表活用最常見，以去年的出題來說地理圖表比例最高，第一冊通論地理部分（經緯、地形、天氣等）因與區域地理觀念得以連結，請同學務必熟讀。另外對於台灣人口、產業及各行政區特色也要有基本認知，再者，地理圖表的資訊量多需要謹慎閱讀，也就意味著地理考題鑑別度較大，如111年會考第28題：

先從題目來看，文中提及5%人口住在深灰色區域，同學需要先認知是世界總人口的5%約4億人，這樣的人口集中在黑色區域，顯示人口密度較大，而若要在淺灰色區域以圓圈標示相近的人口數，同學需要再有一定認知為中國總人數約14億，人口密度大，而其他地區人口相對較少密度較低則非選項，因此學生須掌握的知識點有(1)世界人口大概數量(2)各國人口分布情況(3)中國總人口及人口密度，另外此題之題意較為複雜，需同時結合圖表及題幹思考，是相對需要思考的題目，也代表地理會是三科當中的決勝關鍵。許多同學反應地理是社會科裡最難的科目，但只要能結合地圖記憶並熟讀課文內容，其實地理真的不難！

三、歷史：結合圖表與文字素養，解題關鍵在於細心

若看近幾年會考試題，可以發現大考中心在歷史選題上，以近代史出題為主，上古史比例相對少。另外，造成世界文明變動的大事件也是準備重點，中國四大發明西傳、文藝復興、宗教改革、科學革命及啟蒙運動乃至於一、二戰等常考歷史事件也須注意，歷史的素養題偏多且喜歡考跨科，圖表題數也有上升趨勢，同學除了要仔細閱讀題目之外，也要能判斷圖表給的線索，例如111年會考第41題：

同學首先須要先知道珍珠港事件後美國成為日本敵對國，在這個基礎上美國跟英國是使用相同圖例，因此關鍵在於美國，若是有基本概念但圖例看錯就會因此失分，事實上這題考的觀念並不難，但仍有不少同學失分，是相當可惜的，因此也代表學會看圖說故事者就能得高分。

最後不外乎還是老生常談～考試時不要緊張，要相信自己有萬全準備，並且閱讀題目時請務必圈關鍵字畫重點，「是」或「不是」都往往是細心拿分的關鍵，失之毫釐差之千里，尤其目前為素養題趨勢，題目會越來越長，閱讀題部分需要更加仔細謹慎應對，甚至答案就在題目中，只要夠細心一定可以拿到高分，共勉之！