藍批大法官名單「綠到出汁」 綠嗆政治語言

總統府提名大法官名單昨日出爐，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五、民間司改會出身的律師尤伯祥。國民黨立委賴士葆直批，根本是「綠到出汁」，蔡政府不顧社會觀感，提名意識形態完全相符的大法官，無法期待司法超越黨派與大法官的獨立公正行使職權。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬說，在野黨對人選有不同看法，可透過全院聯席審查時質詢，不用講政治語言。民進黨團總召柯建銘指出，預計六月十四日至廿一日召開臨時會，處理大法官人事同意權案。

國民黨團總召曾銘宗說，大法官涉及司法的最後防線，現在提名人選如尤伯祥，僅是一般律師，意識形態與民進黨接近，這樣的人能勝任大法官？民進黨是「有關係就沒關係」，毫不考慮外界觀感，基本上是酬庸；至於朱富美，其夫邢泰釗已是最高檢察署檢察總長，政府有需要這麼照顧這對賢伉儷？

賴士葆說，蔡執政就全部綠化，大法官猶如人民抓緊正義的浮木，若僅聽從上意解釋法律，這樣的大法官無法讓人民期待；在蔡執政下，行政權獨大，如此的大法官提名，是把中華民國憲政破壞成帝制。

國民黨立委李德維表示，這波名單不是親信就是親屬，意識形態非常重，大法官是憲法守護者，用人唯親恐難服眾。另有藍營立委表示，綜觀名單都只是在刑事方面有著墨，但大法官處理的不是只有刑事領域，顯然專業上有所偏頗；而且，為了大法官的人事同意，要在六月中加開臨時會，有這麼急嗎？

民眾黨立委邱臣遠批評，蔡執政七年，人民仍無法信任司法獨立性，這次提名人選，蔡總統「御用」大法官還是占大多數，顯示政黨的手伸進司法體系，明年如果還是民進黨繼續執政，這些大法官能否成為民主憲政守護者，令人存疑。