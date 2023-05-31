冷眼集／大法官會否淪府釋憲官

前總統馬英九提名的四名大法官任期九月卅日屆滿，蔡英文總統昨提名尤伯祥等四人接任，一旦全數獲立院通過，十五名大法官將進入全由蔡提名的時代。被提名人中，尤伯祥廢死色彩鮮明、陳忠五曾在管中閔當選台大校長後連署重啟遴選，朱富美丈夫為檢察總長邢泰釗，在野立委批評這是一份「綠到出汁」的名單，更讓外界質疑：大法官會不會淪為總統府釋憲官？

昨天公布的四名大法官人選蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥，分別代表法官、檢察官、學界、律師界。其中，尤伯祥曾表示「死刑」是一種鎮壓工具；反對死刑的主要理由，就是為了自己的生命安全著想；並指大家都認為沒有一個人有權力去殺害別人，何以「人多了」就有權力殺人；死刑如多數暴力。

台灣社會八成以上民意贊同死刑，廢死是「聲量強大的少數說」，但近來大法官解釋、憲法法庭判決多朝「保障人權」的方向來詮釋，加上三年來最高法院、法務部都未判死刑定讞或執行死刑，早成民怨，「司法民意的樣貌」，顯然跟執政者所想的截然不同。蔡英文提名尤伯祥，若憲法法庭受理死刑相關釋憲案，是否為廢除死刑開大路還「不沾手」？

另外，法務部推薦大法官人選是司法官學院院長柯麗鈴，出線的卻是監察院秘書長朱富美，也讓外界充滿聯想。柯麗鈴丈夫是教育部前部長葉俊榮，二○一八年十二月廿四日他宣布「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，讓僵持近年的「卡管案」落幕，此舉引來綠營不滿，葉也因此去職。先不論檢察界獲舉薦者有多少，蔡英文提名的是邢泰釗妻子朱富美，真的是基於專業而無政治考量？世人恐是皮裡陽秋。

台灣社會貴在多元聲音，蔡英文提名的大法官卻同質性高、意識形態相近，近年來從大法官不受理在野立委聲請的前瞻條文與預算案違憲聲請，到軍公教年改、不當黨產條例、農田水利組織變更等釋憲案，在野黨一路敗北，究竟是因在野黨總站在錯誤的一方？還是大法官成總統府「釋憲官」？