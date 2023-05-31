蘇治芬：尤伯祥教唆偽證

總統府昨公布四位大法官被提名人，太陽花學運律師尤伯祥多次參與廢死活動，並曾任促進轉型正義委員會委員，意識形態鮮明，最引爭議；有法官認為，尤對於特定議題想法激進，未來能否獲其他大法官認同，成為主流意見，仍待觀察。

民進黨立法委員蘇治芬昨晚更在臉書引用雲林地方法院前法官康樹正的文章，稱「尤伯祥律師被提名為大法官，令人震驚。雲林焚化爐案，他教唆證人偽證。」蘇治芬的貼文一出，引發議論，有網友打氣「委員辛苦了」、「一定要守住！」法界聞訊也譁然。

太陽花學運領袖魏揚等人占領行政院，一度被判有罪時，尤伯祥指法官思維停留在戒嚴時期，不了解憲法保障集會自由意義，煽惑罪不合時宜，是上世紀威權統治國家壓制人民異議聲音的手段，在民主改革時代早該廢除。

尤伯祥致力救援冤案，包括徐自強、蘇炳坤、蘇建和、江國慶等案；他也是在監所關最久死囚邱和順的律師，曾戴眼罩、手銬繞行總統府，呼籲特赦邱和順。

有法官指出，尤伯祥針對特定主題想法明確、激進，包括測謊不能當證據、鑑定人議題，但憲法法庭屬多數決，未來得看尤是否能爭取其他大法官認同，成為八票以上的多數意見，影響憲法判決走向。

監察院秘書長朱富美是檢察官出身，曾偵辦過前桃園縣長劉邦友血案，丈夫是現任檢察總長邢泰釗，未來若朱富美接任大法官，等同夫妻分別執掌偵審大權。

朱富美曾被推薦為第六屆監察委員人選，二○一九年被法務部舉薦為大法官人選，最終失之交臂，今年終得到總統青睞。

台大法律學院特聘教授陳忠五曾公開不認同馬政府的兩岸服務貿易協議，連署聲明認為服貿欠缺監督機制；也曾在「卡管」案發聲，質疑台大校長遴選委員會決議管中閔擔任校長，與其他教師、校友發聯合聲明，要求重啟校長遴選程序。

最高法院審判長蔡彩貞此次獲最高法院舉薦，她曾感嘆社會多元多變，依法判決所表彰的形式正義，有時已無法滿足實質正義要求，這是司法公信力不彰的重要原因，也是司法的困境。