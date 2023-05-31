蔡總統提名4大法官 太陽花律師入列

總統府昨天公布蔡英文總統提名的四位新任大法官人選，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五及民間司改會出身的律師尤伯祥，將由立法院行使同意權。其中，尤伯祥為太陽花學運訴訟的義務律師及前促轉會委員，也曾多次參與廢死活動，最受關注。

這次提名四位大法官人選，若經立法院通過，等於全部十五位大法官都由蔡總統提名。媒體質疑，會不會有司法制衡喪失的問題？總統府秘書長林佳龍說，不會有這個問題，大法官任期八年，不分屆次、個別計算且不得連任，總統若連任，任期共八年，勢必會與大法官八年屆期重複；外面有一些誤解，但總統的任期八年內，一定會遇到大法官改組提名，這是憲政上的規定。

不過，國民黨立委批評，這波提名的名單，不是親信就是親屬，意識形態重，用人唯親恐難服眾，並感嘆「是中華民國司法的悲哀」。

4大法官被提名人 製表／政治中心

十四個民間團體共同組成的「民間監督司法院大法官人選聯盟」表示，為了嚴格審視被提名人的適任性與立法院同意權的行使過程，將立刻著手評鑑作業。對立院傳出將召開臨時會，於六月十四日至廿一日行使同意權，民間聯盟指出，大法官同意權不是政黨角力或表決大戰，倉促行使將損害司法公信力，不但無法完整審查及讓社會各界表示意見，也恐侵蝕大法官任命的正當性。

現任大法官黃虹霞、吳陳鐶、林俊益及蔡明誠將於九月卅日任滿八年，依法退職。

總統府昨天舉行記者會，由林佳龍主持，審薦小組副召集人翁岳生也出席。媒體詢問，律師界代表選擇尤伯祥出線的原因為何，是因為政治價值理念或憲政論述能力？林佳龍表示，推薦是用共識決，所有審薦委員對每一個人選都有表達，依照小組成員的推薦作依據。

媒體也提問，外界質疑被提名人朱富美、尤伯祥是因為與民進黨關係不錯，才能被推薦為大法官？林佳龍表示，依憲法條文規定，由審薦小組提出意見，總統依憲法行使提名權；大法官是獨立行使職權，每一個人的學經歷及背景都相當優秀，提名諮文送到立法院之後，會經過公聽會與審查過程，並接受立委質詢做最後審查。

林佳龍說，此次再提名兩位女性大法官，倘順利獲立法院同意，未來將有五位女性大法官，使得女性大法官比率首次達到三分之一，是歷來最高的一次。