大陸兩會閉幕！高官認經濟面臨挑戰 分析指「仍無解方」：顯然沒有做好准備

近3000名人大代表周一（3月11日）在閉幕會議上表決通過了政府工作報告、關於2024年國民經濟和社會發展計劃、中央和地方預算、人大常委會和最高人民法院及最高人民檢察院工作報告的決議草案。

中國國務院總理李強在政府工作報告中提出的2024年經濟增長左右的目標得到了確認。不過很多觀察者認為，鑑於中國作為世界第二大經濟體目前面臨的眾多挑戰，實現這一目標有相當的難度。李強在發言中也承認，達到5%的增長「並非易事」。

經濟挑戰如何應對？

法新社報導稱，盡管國務院高官承認中國面臨的諸多挑戰，「隱性風險」正在拖累經濟，但政府計劃如何解決這些問題的細節卻並不多。

人力資源和社會保障部部長王曉萍上周六（3月9日）表示，就業總量壓力不減，結構性矛盾仍然待破，「部分勞動者就業面臨一些困難問題，穩就業還需付出更多的努力」。中國政府今年的目標是新增城鎮就業1200萬人以上，城鎮調查失業率控制在5.5%左右。

面對房地產市場危機重重的現狀，住房及城鄉建設部部長倪虹表示，穩定房地產市場「任務依然艱巨」。他同時強調堅持「房是用來住的、不是用來炒的」定位，稱對於嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按照法治化、市場化原則，「該破產破產、該重組重組」。

盡管官方承諾提供新的支持，但分析家們說，他們還沒有看到促進疲軟的經濟反彈所需的大額救助。專注中國市場的策緯咨詢研究公司（Trivium China）的分析師在一份報告中說：「振興經濟需要增加家庭財富和收入，而中國領導人顯然還沒有做好准備」。

會議表決通過的政府預算草案中，國防預算增長7.2%的計劃受到國際媒體的關注。這一增幅與上一年度國防預算增幅相同。今年國防開支將增加到1.67萬億元人民幣。

全國人大委員長趙樂際在介紹接下來一年全國人大的工作議程時表示，2024年，中國將推出一系列安全法律，以「堅決捍衛」其主權。人大將審議國防教育法和網絡安全法。此外，全國人大預計還將對涉及金融穩定、民營經濟等一系列領域的法律進行制定和修訂。

有分析認為，中國人大下一年度立法計劃更加關注國家安全，與中國領導人習近平日益注重防範內部和外部威脅，以應對日益激烈的地緣政治競爭的關注重點相一致。

國務院何去何從

人大會議閉幕時還通過了新修訂的《國務院組織法》。修改條文中最受外界關注的是在草案第三條新增國務院「堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹落實黨中央決策部署」等內容。

這是該法律1982年頒布以來的首次修訂。人大常委會副委員長李鴻忠指出，此次修法是基於中共「二十大」強調的「轉變政府職能，優化政府職責體系和組織結構」，為了適應新形勢、新任務、新要求。

美國智庫亞洲社會政策研究所（ASPI）的中國政策研究員牛犇（Neil Thomas）對美聯社表示，盡管要聽黨的指令，但總理領導下的國務院以往在制定經濟政策方面有更大的自由度。他認為，習近平在鞏固其個人對黨的控制方面取得了驚人的成功，「成為所有政策領域的關鍵決策者」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授及助理院長吳木鑾指出，修訂《國務院組織法》使以前做出的改動固定為制度，使其難以逆轉。這表面習近平決心建立一個由黨領導政策的制度，削弱國務院和立法機構的作用。台灣政治大學東亞所教授王信賢對美國之音表示，修法「更明確的區分，黨是負責決策、政府是負責執行」。

國務院地位的變化也體現在今年兩會另一個程序改變上：兩會結束後的總理記者會被取消。這個一年一度的記者會是中共領導人跟媒體面對面的少有機會，被視為外界觀察中國政情的一個窗口。今年不僅打破了這一實行了三十多年的慣例，而且人大發言人宣布，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

（法新社、德新社、美聯社）

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