郭正亮：老家爭議對賴清德產生雙重傷害 中間選民變不表態

2024總統大選倒數不到一個月，美麗島電子報第88波民調顯示，賴蕭配支持度為34.7%，侯康配以31.2%居次，雙方差距3.5個百分點，柯盈配支持度為16.8%，持續墊底。前立委郭正亮在節目中認為，賴蕭配的支持度連跌三日，「賴清德卡住了」，直言賴蕭配無法推出創新的政策，近日的萬里老家爭議又給人「寬以律己，嚴以待人」的感覺，讓部分選民轉變成「不表態選民」。

郭正亮昨(13)日在政論節目《下班瀚你聊》中分析民調結果，直言：「賴清德卡住了」，表示賴蕭配連跌三天，「他沒有辦法公布很創新的政策，第一個是因為賴當過行政院長，第二是蔡政府現在就可以做，為何不推，所以他就有點尷尬，太創新的政策要說政府現在就有在做，但實際上很多蔡政府沒做，這個部分他很難回應，進而就會出現對比，好像別人都在說要怎麼改革，他卻沒有主張」。

郭正亮更說，侯康配已有很好正副人選的角色分工，侯友宜負責正經八百地推出政策，趙少康則是議題攻防和走到校園搶攻年輕族群選票；但賴蕭配目前則看不出來明顯的角色分工，反倒都是賴清德一個人在面對話題的攻防，「這是會失分的」，「事實上可以分工，但蕭美琴沒辦法扮演這種角色，她是一個溫和善良的人」。

除了角色無法分工，郭正亮更認為，賴清德的萬里老家爭議，也給人一種「藕斷絲連、跳不出來的感覺」。他更認為，黃國昌出面打擊賴清德至少達到一個效果，就是確定這件事是違法的，但依新北市法律，在2009年前可以列管不拆，這是屬於一般百姓，但賴清德是要當領導人，「標準是否要比一般人高一些」，郭也認為「稅有不清楚之處」。

談及老家爭議，郭正亮分析，賴清德因為「感情下很深」，會對賴造成雙重傷害，一是怎麼對別人都很嚴的「寬以律己，嚴以對人」觀感，再者是民眾會懷疑，「要做國家領導人的人怎麼會困在這種議題」，他並列舉出面對自宅違建拆除的黃國昌、柯文哲母親、顏寬恆和廖先翔，他們都很乾脆自己拆了，賴還在糾纏與糾結。

郭正亮說，賴清德現在的基本盤「已經不會跑了」，但有些比較沒那麼綠的中間選民，就會覺得說「你怎麼這樣？」，然後開始移動，「雖然不一定會跑到侯友宜或柯文哲那邊，但會變成不表態選民」。

針對民進黨總統候選人賴清德的萬里老家爭議，賴清德全國競選總部主委姚立明則出面回應，認為不該把一個人的委屈當成特權看待，「賴清德老家是錯誤政策的受害者，把受害者當作特權，本身就不厚道，扭轉黑白，當地居民不想有所有權狀，完完整整的改建權利嗎？憑什麼居民在那裡安身立命兩三代，政府不給權利」。

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